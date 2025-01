Notizie Calcio Napoli – La dirigenza partenopea starebbe preparando un colpo last minute per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: di chi si tratta

Tra le notizie calcio Napoli di oggi, arrivano ancora novità legate al calciomercato. Gli azzurri sono riusciti a conquistare i 3 punti anche nella sfida contro la Juventus andata in scena ieri sera al Maradona, ma la rosa resta corta. Antonio Conte ha a disposizione un numero limitato di calciatori nella lotta Scudetto, che da calendario prevedrà ancora 16 partite.

Non si potrà arrivare con la coperta così corta e con il rischio che si possa incappare in qualche passo falso per il mancato intervento durante questo calciomercato di gennaio. Ecco perché il direttore sportivo Giovanni Manna sta cercando di accelerare i tempi e portare in azzurro un profilo che possa risultare un’arma in più da sfruttare fino alla fine della stagione. Il sostituto di Kvaratskhelia non è l’unica priorità.

Napoli ancora alla ricerca di un difensore: cosa filtra sul mercato

L’infortunio di Buongiorno è stato sopperito benissimo dalle ottime prestazioni di Juan Jesus, ma è chiaro che non basti. In panchina il Napoli non ha ricambi, data la pochissima fiducia che Conte ha dato a Rafa Marin, già pronto per partire verso il Villarreal. Il mancato arrivo di Danilo, designato per essere il colpo in difesa di questo mercato di riparazione, ha complicato gli scenari.

Ecco dunque che il club partenopeo avrebbe virato la propria attenzione su un altro profilo, quello di Pongracic. Arrivato la scorsa estate alla Fiorentina, il difensore ha vissuto un debutto horror con un cartellino rosso. Dopo pochissime prestazioni gravemente insufficienti, è sparito. In campionato gli è stato preferito persino Moreno e non scende in campo dal 28 novembre contro il Pafos in Conference League.

Nonostante ciò, il Napoli lo reputa un profilo valido per allungare la rosa nei prossimi 5 mesi. Le distanze con la Fiorentina sono legate al tipo di operazione. I Viola vorrebbero cederlo per 20 milioni di euro o lasciarlo partire in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Napoli chiede un prestito secco. Secondo Il Mattino, il d.s. Manna proverà a chiuderlo come colpo dell’ultimo minuto, ma la strada verso la fumata bianca resta ripida.