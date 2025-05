Scudetto, il doppio verdetto può complicare la corsa del Napoli: cos’è successo

Corsa Scudetto sempre più nel vivo per Napoli e Inter: è arrivato in serata un verdetto doppio che può condizionare questo finale di stagione così ad alta tensione.

Tre partite, le ultime, per coronare un sogno che, all’inizio della stagione ora in corso, sembrava quasi utopia. Il Napoli ha la possibilità di mettere le mani concretamente sullo Scudetto e la classifica parla chiaro: servono sette punti, almeno, nelle partite contro Genoa, Parma e Cagliari per gli uomini di Antonio Conte, che ha dettato quella che deve essere la strada da calpestare per arrivare a un traguardo che avrebbe dell’incredibile (clicca qui per leggere la conferenza stampa odierna del tecnico).

In un testa a testa così prolungato e ricco di tensione, come quello tra il Napoli e l’Inter, ogni dettaglio può fare la differenza. E non è affatto marginale la notizia che è arrivata questo pomeriggio dalla sfida tra la Lazio, avversaria nella prossima giornata di campionato dell’Inter, e la Juve. In particolare, sono due i calciatori – Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini – che hanno rimediato una squalifica in vista dell’incrocio contro i nerazzurri, che potrebbe dire molto sulla lotta per la vittoria del campionato di Serie A.

Lazio – Juventus, giallo per Zaccagni e Pellegrini: salteranno l’Inter

Mattia Zaccagni e Luca Pellegrini sono stati ammoniti, da diffidati, nel corso del match tra la Lazio e la Juventus, conclusosi con il risultato di 1-1, che tiene apertissima la lotta per la corsa Champions.

I due calciatori, dunque, non ci saranno per la sfida contro l’Inter, in programma per la penultima giornata della Serie A. Una notizia che potrebbe in qualche modo dare un vantaggio ai nerazzurri, che a loro volta sono chiamati a rendere complicata la corsa del Napoli verso la conquista dello Scudetto.

È chiaro, però, che la Lazio ha il dovere, dal canto suo, di dare il massimo per cercare di agguantare un posto per la prossima edizione della UEFA Champions League. La qualità, malgrado le assenze pesanti, non mancano per Baroni e i suoi, con la speranza da parte dei tifosi azzurri che la medesima possa mettere in difficoltà l’Inter.

Guardare a se stessi per la festa: il Napoli padrone del proprio destino

A prescindere da ogni possibile calcolo o da quelle che saranno le notizie che arriveranno dagli altri campi in questo finale di stagione, il Napoli è comunque padrone del proprio destino.

Gli azzurri, dunque, dovranno pensare a se stessi, per poter coronare un sogno che farebbe scatenare la festa di una città intera, che finalmente è tornata a sognare.