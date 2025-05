Osimhen-Juve, Romano si sbilancia: l’annuncio è sorprendente

Nelle prossime settimane terrà banco, con ogni evidenza, il destino di Victor Osimhen, che ritornerà al Napoli al termine della stagione ora in corso.

Manca sempre meno al prossimo impegno in campionato del Napoli, atteso dal Genoa nella sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Un appuntamento da non fallire per gli azzurri, che vedono il sogno Scudetto ormai vicino, anche se, come dichiarato quest’oggi da Antonio Conte, c’è ancora molto da lavorare per rendere questo sogno una magica realtà. Inimmaginabile appena qualche mese fa, considerando quelle che erano le premesse di questa stagione, ai nastri di partenza della stessa.

Intanto, il club azzurro è chiamato già a guardare anche al futuro, con il calciomercato che è un tema molto caldo all’ombra del Vesuvio. Ne è ampia dimostrazione la suggestione Kevin De Bruyne, per cui i sostenitori di fede partenopea attendono quanto prima novità, ma un occhio va dato anche al mercato in uscita. In primis, c’è da considerare la questione legata a Victor Osimhen, attaccante della SSC Napoli ora in prestito al Galatasaray. Così come confermato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, appare sempre più probabile che il nigeriano non resti in Turchia. Occhio, però, anche all’interesse ormai acclarato della Juventus.

Calciomercato SSC Napoli, Romano svela le ultime su Osimhen

In casa Napoli si attendono sviluppi concreti in merito a Victor Osimhen, calciatore che è destinato a lasciare a titolo definitivo la società partenopea nella prossima estate.

In ogni caso, il calciatore non resterà al Galatasaray: questo è quanto si evince da Fabrizio Romano, che ha sottolineato anche la volontà da parte del giocatore di non fare sconti in merito al suo ingaggio (12 milioni di euro netti, ndr).

Per questo motivo – legato per l’appunto all’aspetto economico – appare al momento improbabile un approdo in Premier League, meta a cui Victor Osimhen è stato spesso accostato negli anni, anche prima del suo approdo in maglia Napoli.

Osimhen, ipotesi Juve e Saudi Pro League: la situazione

Quale sarà il destino di Victor Osimhen? Fabrizio Romano lancia, in particolare, due ipotesi: quella di un possibile, e clamoroso nel caso in cui dovesse concretizzarsi, approdo in maglia Juventus, e i vari interessi dalla Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr).

Proprio all’Arabia Osimhen fu vicino nella scorsa estate, ma il tutto non si concretizzò in quanto il Napoli e l’Al Ahli – club che all’epoca era deciso ad acquistarlo – non trovarono l’accordo circa la cifra per la cessione del cartellino.