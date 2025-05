De Bruyne e un record che quasi nessuno conosce: il numero super che fa sognare Napoli

Kevin De Bruyne continua a far sognare i tifosi del Napoli: d’altronde, uno dei suoi record, conosciuto quasi da nessuno, certificano la sua dimensione mondiale.

Il calciomercato, spesso, è fatto di suggestioni che fanno sognare. E soprattutto in una piazza passionale e calda come Napoli, basta qualsiasi grande nome accostati agli azzurri per far scatenare la fantasia di tutti i tifosi. Così è stato, inevitabilmente, anche per Kevin De Bruyne, per cui il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna sta facendo un tentativo concreto, per un colpo che avrebbe davvero dell’incredibile.

Dal suo feeling con Romelu Lukaku alla passione della sua famiglia per la Campania, passando per la volontà di restare ancora ad alti livelli, malgrado le insistenti sirene multimilionarie provenienti da Major League Soccer e Saudi Pro League. Il Napoli può davvero sognare nel grande colpo a parametro zero, anche se la situazione va monitorata nei minimi dettagli da qui in avanti. Nel caso in cui si concretizzasse, è chiaro che si tratterebbe di un affare da urlo anche per tutta la Serie A, che accoglierebbe un campione di tutto rispetto che detiene numerosi record. Uno su tutti, è legato a un particolare primato che detiene con Thierry Henry, altro calciatore che ha scritto la storia della Premier League.

De Bruyne tra i migliori assistmen di sempre: il dato non lascia dubbi

Kevin De Bruyne e la sua capacità davvero speciale di essere un rifinitore di altissimo livello hanno fatto scuola in questi anni, facendo innamorare tutti gli appassionati.

D’altronde, il record detenuto dal fuoriclasse di nazionalità belga in Premier League è emblematico: KDB, infatti, è il calciatore che ha messo a referto più assist in una singola stagione del campionato inglese, primato condiviso insieme a Thierry Henry.

Un dato che spiega tutto lo spessore di un campione che i tifosi del Napoli già sognano di vedere sul prato del Diego Armando Maradona. La speranza da parte dei medesimi, ovviamente, è che alla fine tra le parti ci possa essere la fumata bianca che manderebbe in visibilio un intero popolo.