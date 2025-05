Sogno Shaquille O’Neal, comunicato ufficiale del Napoli Basket – IL POST

In queste ore l’accostamento alla star della pallacanestro, Shaquille O’Neal ha fatto scatenare l’entusiasmo tra i tifosi: c’è il comunicato in merito del Napoli Basket.

In mattinata, la notizia ha fatto letteralmente sobbalzare tutto il mondo del basket. L’accostamento di Shaquille O’Neal, icona che ha fatto la storia della pallacanestro mondiale, ha fatto partire subito l’entusiasmo attorno al Napoli Basket, che quest’oggi ha anche confermato il passaggio della società (clicca qui per il comunicato).

Intanto, le voci su Shaq hanno continuato ad animare il dibattito tra i sostenitori, e non potrebbe essere altrimenti considerata la portata del personaggio in questione. In serata, però, è arrivata la precisazione ufficiale da parte della società, con una nota apparsa sul sito ufficiale.

Il Napoli Basket, attraverso una nota ufficiale, ha smentito l’esistenza di contatti diretti con Shaquille O’Neal.

Di seguito, quanto emerge dal comunicato:

“La S.S. NapoliBasket srl, in riferimento alle notizie di stampa pubblicate in relazione alla partecipazione del Sig. Shaquille O’Neal alla compagine societaria, precisa che è ben lieta di poter ospitare Mike Parris, storico braccio destro di O’Neal, come special guest per la partita di questa sera contro Trento, ma che al momento non vi è alcun contatto in essere con l’Hall of fame Statunitense. Pertanto le notizie riferite dagli organi di stampa sono esclusivamente rumor, in questo momento prive di fondamento”.