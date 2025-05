Napoli – Genoa, ecco la probabile formazione azzurra: Conte ha deciso

Per la gara di domani del Napoli contro il Genoa, di fatto, bisogna segnalare delle importanti decisioni di Antonio Conte.

Dopo aver battuto il Lecce con la punizione di Giacomo Raspadori, dunque, il Napoli di Antonio Conte è pronto a giocare un’altra gara decisiva per la lotta scudetto contro l’Inter. Domani sera, infatti, i partenopei giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa guidato da Patrick Vieira.

Antonio Conte, nonostante la salvezza già raggiunta, non si fida per nulla del team ligure. Nella conferenza stampa di oggi, infatti, il tecnico salentino ha voluto ribadire che i suoi dovranno prestare la massima attenzione per battere il Genoa. Proprio per questo motivo, di fatto, l’allenatore del Napoli ha preso delle decisioni importanti.

Napoli, Lobotka dovrebbe giocare contro il Genoa: le ultime Castel Volturno.

Lo stesso ex ct della Nazionale italiana, infatti, ha annunciato in conferenza stampa che aspetterà fino all’ultimo Stanislav Lobotka. Quest’ultimo, di fatto, si è allenato con il resto del gruppo sia nella giornata di ieri che quella di oggi.

Il Napoli, seppure parzialmente, ha anche recuperato David Neres che, però, contro il Genoa partirà dalla panchina. Contro la squadra di Patrick Vieira, dunque, Antonio Conte dovrebbe schierare lo stesso undici titolare visto allo Stadio Via Del Mare contro il Lecce di Giampaolo. Ecco, dunque, la probabile formazione azzurra:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Mathias Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku.