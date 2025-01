Napoli-Juve, Di Lorenzo svela: la richiesta di Conte

Giovanni Di Lorenzo svela la richiesta di Antonio Conte per la sfida contro la Juventus: il capitano ha parlato senza filtri.

Il Napoli di mister Antonio Conte ritorna allo stadio Diego Armando Maradona per una delle partite più attese di ogni singola stagione. Dopo la trasferta di Bergamo, gli azzurri quest’oggi ospiteranno tra le mura di casa la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, che non vincono al Maradona dal 2019 (tutte sconfitte fino ad oggi) arrivano alla sfida alle pendici del Vesuvio forti di una striscia di risultati utili che parla da sé. La Vecchia Signora, quinta in Serie A, è l’unica squadra ancora imbattuta in campionato: 8 vittorie e 13 pareggi. Al di là delle troppe X raccolte, la Juventus vive comunque un ottimo momento. Così come il Napoli di Antonio, capolista indiscussa della Serie A e reduce da sei successi consecutivi.

Giovanni Di Lorenzo svela la richiesta di contee per il super match contro la Juventus

Prima del calcio d’inizio, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sappiamo tutti l’importanza di questa partita, noi dovremo restare concentrati e restare sul pezzo fino alla fine. Sarà una gara difficile contro una squadra fortissima, non dovremo farci prendere da quello che sarà tutto il contorno della gara”.

Il capitano degli azzurri ha poi svelato la richiesta di Conte per la sfida di oggi: “Abbiamo fatto degli step in avanti, siamo cresciuti tanti. Ci siamo preparati bene e siamo pronti ad affrontare il Napoli. Cosa ci ha chiesto Conte? Sappiamo che queste partite vengono decisi dagli episodi, chi sbaglierà meno avrà più possibilità di portare a casa la vittoria. Sarà una grande partita”.