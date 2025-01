Ultimissime Calciomercato Napoli – C’è un motivo per cui Adeyemi non ha ancora detto sì al club azzurro: svelata la ragione dei dilemmi del calciatore

Le ultimissime di calciomercato sulla trattativa Karim Adeyemi-Napoli, che infiamma la piazza azzurra. C’è un motivo che spinge il giocatore a non lasciare Dortmund. E la ragione è tutta legata a questioni di cuore.

Il Borussia in questo momento sta attraversando un momento difficile. Dopo la sconfitta contro il Bologna in Champions League è stato anche esonerato mister Sahin e la società ha affidato la squadra a Mike Tullberg fino a nuovi ordini. Presto arriverà un altro allenatore a prendere in gestione lo spogliatoio giallonero. Nel frattempo, il club ha deciso di fare a meno di Adeyemi visto il pressing del Napoli. Tra le due proprietà è stato trovato l’accordo. Manca però l’intesa con il calciatore, ancora dubbioso del trasferimento in Italia.

Perché Adeyemi non ha accettato (ancora) il Napoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli segue due piste separate, fino a sperare di ottenere il via libera da uno dei due casi. Il primo obiettivo è Garnacho, con il quale è stata raggiunta un’intesa di massima, ma manca l’accordo con il Manchester United. Il club britannico chiede cifre elevate, mentre gli azzurri sono disposti ad arrivare fino a 50 milioni di euro.

La seconda pista, come già noto, è quella su Adeyemi. Il noto esperto di mercato di Sky Sport sottolinea che l’attaccante giallonero rispetto a qualche settimana starebbe cominciando a pensare al trasferimento ma è ancora molto dubbioso sulla Serie A, poiché non vorrebbe lasciare ora dalla Germania. In particolare, Adeyemi non vuole allontanarsi ancor di più dalla Svizzera, dove attualmente vive la famiglia. La compagna, famosa rapper da oltre 3 milioni di dischi venduti, è svizzera con origini kosovare. I due si sono sposati a ottobre dello scorso anno e lei si sposta appunto tra la Svizzera e la Germania.

Adeyemi, nuovi contatti dopo Napoli-Juventus

Ora priorità assoluta al campo. Il Napoli deve giocare una partita importantissima contro la Juventus. Manna continua a lavorare per migliorare la rosa, come richiesto da Antonio Conte nell’ultima uscita in conferenza stampa.

Per quanto riguarda il caso Adeyemi, il ds avrà nuovi contatti solo dopo il big match di Serie A. Allo stesso tempo, e poche ore prima del fischio d’inizio al Maradona, il Borussia Dortmund giocherà contro il Werder Brema una gara da non fallire.