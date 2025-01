Notizie calcio Napoli – A differenza di quello circolato nelle ultime ore, di fatto, su Garnacho c’è stato un colpo di scena.

Il Napoli, dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG, è sicuramente in sede di calciomercato la squadra più sotto la luce dei riflettori. I partenopei, infatti, sono alla ricerca di un giocatore che possa sostituire il talento geoergiano andato alla corte di Luis Enrique.

In queste ultime settimane, di fatto, si è parlato tantissimo di Alejandro Garnacho. Quest’ultimo avrebbe anche detto sì al Napoli, ma il Manchester United continua a chiedere ben 65 milioni di euro per cederlo. Il Chelsea, quindi, sembra in pole position, anche se un annuncio di questi minuti può di nuovo cambiare tutto.

Calciomercato Napoli, Maresca: “Garnacho al Chelsea? Siamo ok, sono contento dei giocatori che ho”

Enzo Maresca, tecnico dei ‘Blues’, ha infatti parlato del possibile arrivo di Garnacho:

“Sono soddisfatto di quello che abbiamo ora a disposizione. A destra ci sono Pedro Neto e Makueke, mentre a sinistra abbiamo Sancho”.

L’allenatore italiano ha poi concluso il suo intervento:

“Avevamo Mudryk, ma ora non è a disposizione. George può essere un’opzione. Al momento, quindi, siamo ok”.

Queste parole di Enzo Maresca, dunque, sembrano chiudere all’arrivo di Garnacho, ma si sa che in sede di calciomercato può cambiare tutto.

In caso di una cessione di questi giocatori, infatti, il Chelsea avrebbe più spazio per prendere l’argentino del Manchester United. Senza contare il fatto del possibile bluff dello stesso Enzo Maresca.