Napoli Calcio – Ultimissime di mercato: l’idea last minute su cui il Napoli può lavorare per il post Kvaratskhelia

A lavoro per trovare il sostituto ideale di Kvaratskhelia, Giovanni Manna è in costante contatto con diverse realtà straniere, dal Manchester United al Borussia Dortmund. Ma il post georgiano potrebbe trovarlo in Italia. Ecco le ultimissime di mercato sul Napoli Calcio.

Garnacho o Adeyemi, Adeyemi o Garnacho. Questo è il dilemma dei tifosi napoletani delle ultime ore. L’argentino del Manchester United è uno dei profili più interessanti in circolazione. Fresco vincitore del premio Puskas per il miglior gol dell’anno e soprattutto un talento che, se inquadrato, può definitivamente esplodere. Pecca di costanza, ma con Conte potrebbe finalmente trovarla.

L’esterno tedesco, invece, sembra essere più voglioso di altre esperienze anziché quella in Serie A. Adeyemi, dalla sua, potrebbe essere un crack e fare la differenza in Italia. Specialmente grazie all suo passo, per certi versi molto simile a quello di Leao. Le condizioni atletiche e la frequenza di infortuni, però, sono dei campanelli d’allarme non banali e da tenere in considerazione. Per Garnacho, il Manchester United chiede tanti, troppi soldi: serve un’offerta superiore ai sessanta milioni, ma gli azzurri si sono fermati ad una proposta economica di 50 milioni. Per l’attaccante del Borussia, invece, basterebbero 45 milioni. Tra queste soluzioni, spunterebbe una terza decisamente più economica.

Pazza idea Napoli: Soulé abbandonato dalla Roma

Arrivato a Trigoria con grande entusiasmo della piazza giallorossa che sognava la coppia argentina alle spalle di Dovbyk, Matias Soulé sta facendo fatica a trovare spazio. Specialmente con mister Ranieri, che in questo momento si affida all’esperienza dei giocatori che ha in rosa. Basti pensare come abbia rivalutato Hummels e Paredes, scartati da Juric.

Soulé nelle scorse ore è stato accostato persino al Galatasaray. Acquistato per oltre 25 milioni dalla Juventus, rappresenta uno dei flop più incredibili della scorsa sessione estiva. E un trasferimento lontano dalla Serie A, per di più nel campionato turco, sarebbe un downgrade per il calciatore. Le qualità del calciatore sono indiscutibili. Nel gioco di Conte potrebbe svolgere due ruoli: esterno di sinistra e esterno di destra, come Politano, a piede invertito.

Il rapporto con Manna e il retroscena su Maradona

Giovanni Manna potrebbe conoscere meglio di chiunque altro al Napoli quel pezzo di talento che è Matias Soulè. Fu proprio il ds azzurro a dare la notizia della prima convocazione in Nazionale al calciatore, quando all’epoca giocava nella Juve Next Gen. E già in primavera Manna stava accarezzando l’idea di regalare a Conte proprio il classe 2003 sudamericano.

L’attuale attaccante della Roma avrebbe bisogno di fiducia, di sentire nuovi stimoli. E forse di calpestare anche il prato del Maradona, suo idolo. Principalmente idolo di suo papà. Infatti, in un’intervista a Diario La Capital, Soulé raccontò che suo padre era un fanatico di Diego e che gli sarebbe piaciuto poter vedere una sua partita dal vivo o avere una foto assieme a lui. Sogni non realizzabili. Ma si sa, per un argentino, indossare la maglietta del Napoli potrebbe significare molto.