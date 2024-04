Soulè-Napoli, spuntano le cifre: folle richiesta di Giuntoli

Fra i tanti nomi di mercato spuntati in ottica Napoli, ecco anche il nome di Matias Soulè. La cifra richiesta da Giuntoli per l’argentino.

Il Napoli di mister Calzona si avvicina sempre più al ritorno fra le mura del Maradona, dopo aver ritrovato i 3 punti in campionato grazie al rocambolesco 2-4 di Monza. In quel di Fuorigrotta, in particolare, a giungere la prossima domenica sarà il Frosinone di Di Francesco, che appena 3 mesi fa espugnò il campo partenopeo con un roboante 0-4 in Coppa Italia. Vendicare tale sconfitta e mantenersi ben stabili in zona Europa non saranno però i soli obiettivi Napoli in vista dell’incontro, vista la presenza nei ciociari di un profilo sondato proprio dai partenopei in ottica mercato: Matias Soulè.

Il Napoli punta Soulè, Giuntoli chiede 40 milioni

Giunto a quota 10 gol stagionali, il fantasista argentino Matias Soulè è divenuto oggetto di dibattito all’ombra del Vesuvio. In particolare, il calciatore di proprietà della Juventus sarebbe finito nel mirino del Napoli per la prossima stagione, vista anche la non volontà dei bianconeri di rendere incedibile l’attuale punta di diamante del Frosinone. Alla giusta cifra, infatti, Soulè può partire, e secondo Radio Kiss Kiss Napoli sarebbero arrivate le prime richieste ad opera degli azzurri.

Colui che si appresta a divenire il nuovo Ds dei partenopei, Giovanni Manna, sarebbe infatti a lavoro per il suo futuro già dall’interno, provando ad instaurare con Giuntoli le prime basi della trattativa Soulè. 40, quindi, i milioni richiesti dall’ex Napoli e attuale Direttore della Juventus per l’argentino, in grado però di far vacillare gli azzurri. Le cifre sembrerebbero essere troppo alte anche per un classe 2003 dalle ottime prospettive di carriera. Il filo che lega Napoli e Juventus potrebbe però rimanere ben saldo fino a luglio, dove si presuppone che arrivino i primi tentativi seri ad opera degli azzurri. Per agire si aspetta infatti l’arrivo ufficiale di Manna e del nuovo allenatore.

La Juventus rifiuta contropartite, il piano del Napoli per Soulè

Sempre stando agli aggiornamenti forniti da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli avrebbe provato a calcare la strada delle contropartite tecniche, ponendo d’innanzi a Giuntoli un suo pupillo come Zanoli. L’esterno e terzino destro, però, sembrerebbe non rientrare nei piano della Juventus, che per Soulè sono inamovibili sulle richieste di 40 milioni. Numeri alti, ma di certo inferiori all’iniziale tetto di 50 milioni posto dai bianconeri per il calciatore, e che avrebbero spinto il Napoli a non mollare la presa fino all’inizio dell’estate.