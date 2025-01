Napoli calcio ultimissime- Nuovo obiettivo del Napoli per la difesa dopo che è saltata l’operazione per Danilo: spunta un affare in prestito.

Il mercato del Napoli continua a regalare notevoli imprevisti. Il club azzurro era partito con l’intenzione di regalare solo qualche aggiusto ad una rosa già completa, a partire da un reparto difensivo che ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Buongiorno. Tutte è cambiato però rispetto all’inizio del mese di gennaio: la cessione di Kvaratskhelia, infatti, ha spostato le priorità in attacco.

Il Napoli aveva scelto così di temporeggiare per il colpo in difesa, forte delle buone prestazioni di questo mese di Juan Jesus e di un accordo già acquisito per avere Danilo entro la fine del mese. Negli scorsi giorni è arrivato però il colpo di scena: il giocatore della Juve ha cambiato idea, rifiutando il Napoli per un ritorno in Brasile.

Napoli, il nuovo obiettivo in difesa è Pongracic

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, così, prova a concentrarsi sul nuovo nome in cima a tutti per la difesa: si tratta di Marin Pongracic, difensore centrale della Fiorentina. Il club viola ha acquistato il croato dal Lecce quest’estate, ma fin qui si è rivelato un vero flop, con sole tre presenze in Serie A.

Il ds Manna, secondo il quotidiano, lo aveva attenzionato già quest’estate e avrebbe offerto un prestito alla Fiorentina. D’altro canto, i viola sono disposti a privarsi del loro investimento estivo solo a titolo definitivo. Potrebbe, inoltre, intrecciarsi con questo discorso quello dell’interesse della Fiorentina per Cyril Ngonge. La sua cessione è però bloccata dal Napoli in assenza di un sostituto, quindi sembra difficile che possa essere inserito in un simile affare.

L’intreccio fra Pongracic e Rafa Marin

Si vedrà quindi nelle prossime settimane se la Fiorentina non possa cambiare idea ed aprire al presito in considerazione del poco spazio che sta avendo il giocatore: il discorso resta in piedi. Solo un acquisto di un altro centrale permetterebbe infatti la cessione di Rafa Marin, per cui il Napoli ha da tempo l’accordo con il Villarreal per il prestito.

In caso di mancato acquisto di un altro difensore centrale, quindi, il Napoli si ritroverebbe di fatto cosretto a bloccare Rafa Marin a Napoli, nonostante uno spazio fin qui prossimo allo zero. Lo spagnolo ha infatti giocato solo in Coppa Italia, mentre non è incredibilmente ancora avvenuto il suo esordio in Serie A. Un ulteriore motivo, dunque, per seguire con attenzione la pista Pongracic.