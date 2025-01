Calcio Napoli Ultimissime – Svelate le condizioni di Alessandro Buongiorno, fermo per infortunio da metà dicembre: ecco quando torna

Ecco le ultimissime notizie sul campionato di calcio italiano e sul Napoli, in riferimento specialmente alle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il giocatore ha subito un infortunio piuttosto doloroso in allenamento a metà dicembre durante uno scontro di gioco. L’ex Toro si è procurato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.

Il giocatore ha saltato alcuni match importanti e al suo posto è stato impiegato Juan Jesus. Dal mercato invernale ci si aspettava un pronto intervento della società, ma l’attesa vana per Danilo ha prolungato i tempi. Nel frattempo, Juan Jesus non ha fatto rimpiangere Buongiorno e ha riconquistato la fiducia della piazza, piuttosto scettica sul suo ritorno in campo dopo mesi di panchina.

Come sta Buongiorno

Il giocatore è finalmente rientrato ad allenarsi in gruppo questa settimana. La conferma arriva direttamente da mister Conte in sala stampa:

“Ha iniziato a lavorare con noi questa settimana, sta facendo una preparazione fisica. Ha perso massa muscolare, stiamo cercando di rimetterlo in pista”

Il tecnico azzurro ha anche sottolineato che non forzerà la mano per un suo rientro in campo, poiché sa bene quanto può incidere un infortunio per la carriera di un giocatore:

“Non mi è mai piaciuto forzare i calciatori a rientrare da un problema fisico. Io ho avuto tanti infortuni in carriera e so che un infortunio deve essere autogestito a livello mentale, ti devi sentire pronto”

Data del rientro di Alessandro Buongiorno

Antonio Conte ha anche dichiarato che non sa quando potrà contare sul rientro di Buongiorno, perché la ripresa è chiaramente soggettiva. Ha rassicurato il ragazzo annunciando alla stampa di attendere un “sono pronto” da parte di Alessandro.

Ad ogni modo, le parole del mister fanno intendere che il difensore centrale del Napoli non sia ancora pronto per la gara contro la Juventus, proprio a causa della perdita di massa muscolare e ritmo partita. Mandarlo subito in campo in un match così delicato potrebbe essere un rischio. L’ex capitano del Torino potrebbe essere convocato per respirare l’aria del Maradona, ma Juan Jesus resta il prescelto per l’undici titolare.

La data da cerchiare in rosso sarà quella della trasferta a Roma contro i giallorossi, in programma domenica 2 febbraio all’Olimpico. Per quell’occasione e dopo oltre 10 giorni di allenamento con la squadra, Buongiorno potrebbe dare il suo ok allo staff medico e soprattutto al mister per tornare in campo.