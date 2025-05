McTominay nella storia della Serie A: meglio di Kakà e Calhanoglu

Con il doppio assist messo a referto ieri, Scott McTominay si è definitivamente consacrato come uno dei migliori nella storia della Serie A, sorpassando nomi altisonanti del massimo campionato italiano.

L’impatto di Scott McTominay alla prima stagione con la maglia del Napoli è stato davvero impressionante, con lo scozzese che si è rivelato sin da subito la vera arma vincente della rosa guidata da Antonio Conte. Da trascinatore verso il sogno scudetto, l’ex Manchester United ha saputo dare una grandissima svolta alla sua carriera in maglia azzurra.

Prima del fischio d’inizio di Napoli-Genoa, il classe ’96 ha ricevuto il premio di Player of the Month di aprile. A conferma delle sue prestazioni superlative, anche ieri McTominay è stato decisivo, servendo per due volte in maniera vincente i compagni Lukaku e Raspadori.

McTominay è il miglior centrocampista debuttante in Serie A: il dato

Con questi due contributi al gol, come riportato da Transfermarkt, McTominay è diventato il miglior centrocampista debuttante in Serie A dall’inizio degli anni 2000.

Infatti, il centrocampista britannico ha realizzato complessivamente 17 gol+assist, avendo la possibilità di incrementare ulteriormente questa cifra in caso di partecipazioni al gol nelle ultime due gare (dal peso specifico enorme) contro Parma e Cagliari, che potrebbero portarlo a diventare Campione d’Italia.

Solo Hernanes come McTominay: la classifica

Per diventare a pieni meriti il miglior centrocampista debuttante nel campionato italiano, McTominay dovrà partecipare almeno a un’altra rete. Infatti, a pari merito vi è Il Profeta Hernanes con 17 contributi nella stagione 2010/11 con la maglia della Lazio. Seguono defilati in questa classifica dei nomi decisamente risonanti: da Kakà e Calhanoglu (quinti con 15 g+a) a Mkhitaryan, passando per un’altra sorpresa come il diamante comasco Nico Paz.

Sul podio siedono poi altri due nomi illustri come Diego della Juventus e Josip Ilicic del Palermo, i quali hanno contribuito a 16 reti della propria squadra. A seguire, altri giocatori appartenenti a squadre “piccole” della categoria, risultando grandissimi trascinatori: dall’ex obiettivo azzurro Bajrami dell’Empoli a Giacomazzi del Lecce, senza dimenticare Moralez, leader di un’Atalanta tutt’altro che competitiva come quella a cui siamo abituati quest’oggi.

Tutti nomi che però non hanno effettuato una prima annata al livello di Scott McTominay, quantomeno a livello di numeri. Lo scozzese è già nella storia della Serie A: è senza dubbio uno dei calciatori più dominanti al suo primo anno in Italia dall’estero.