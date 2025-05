De Bruyne, offerta da urlo del Napoli: l’aggiornamento di Pedullà

L’aggiornamento dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà su De Bruyne: offerta pazzesca del Napoli, la rivelazione.

Non è solo il possibile Scudetto a star infuocando il cuore dei tifosi del Napoli in questi giorni, ma anche una voce di calciomercato. Si tratta di quella che veda accostato al club azzurro Kevin De Bruyne: un colpo che sarebbe un vero e proprio sogno.

Gli ultimi aggiornamenti di oggi riportano una fiducia sempre crescente per questa trattativa, con le parti che sono intensamente al lavoro per risolvere gli intoppi rimasti per provare ad arrivare ad un accordo definitivo.

De Bruyne, l’offerta del Napoli

Ulteriori notizie arrivano dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sembra confermare il clima di sostanziale ottimismo nell’aria per l’affare. Il giornalista ha riportato anche le cifre offerte dal Napoli al calciatore: un contratto biennale con opzione da circa 7-8 milioni all’anno.

Queste le sue parole sulla trattativa sul suo account X:

“De Bruyne-Napoli, si può andare fino in fondo. Confermata l’offerta biennale con opzione (da circa 7-8 milioni a stagione più bonus): non ci sono gli accordi totali come raccontato nel pomeriggio dal Belgio, contano solo le firme, ma il Napoli continua ad avere le carte in mano”.

Insomma, non siamo ancora al rush finale, ma la trattativa è in una fase davvero calda. L’offerta del Napoli confermerebbe l’incredibile ambizione del club, che sembra aver derogato a qualche suo paletto anche sul monte ingaggi.