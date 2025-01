Ultime calcio Napoli- Fa discutere la scelta assunta sul divieto di trasferta in occasione dell’acceso match fra Napoli e Juventus.

Napoli-Juve si appresta ad essere un match davvero accesissimo. Gli azzurri sono chiamati ad una nuova grande prestazione dopo quella effettuata a Bergamo contro l’Atalanta, con lo scopo di confermarsi così in vetta alla classifica nella lotta allo Scudetto con l’Inter.

D’altro canto, la Juventus è chiamata ad un nuovo segnale. Dopo l’ottima vittoria contro il Milan di sabato, i ragazzi di Thiago Motta sono incappati di nuovo nella loro “pareggite” in Champions League, con un deludente 0-0 sul campo del Club Brugge. Sarà complicato giocare, comunque, in uno Stadio Diego Armando Maradona che si prospettava gremito per supportare i colori azzurri.

Napoli-Juve, la scelta sul divieto di trasferta

I tifosi del Napoli però discutevano molto anche in merito alla trasferta per i tifosi juventini. All’andata, infatti, la trasferta per i tifosi del Napoli fu vietata a seguito di un dietrofront improvviso dell’ultimo minuto che causò anche un caso giudiziario. Ci si chiedeva, quindi, quale scelte sarebbe stata presa per i tifosi bianconeri nella gara di ritorno.

Secondo l’edizione odierna di “Repubblica”, la scelta (non ancora ufficiale) sarebbe quella di vietare la trasferta ai tifosi della Juventus residenti in Piemonte in via di reciprocità rispetto alla scelta dell’andata. Inoltre, tale decisione sarebbe coerente con la linea dura seguita in tutta la stagione per arginare i fenomeni di violenza fra tifosi e con le esigenze di ordine pubblico che comporta un match del genere.

Chissà, quindi, se stavolta non si scatenino nuove polemiche a parti invertite. D’altro canto, occorre ricordare come i tifosi del Napoli siano ormai abituati ad un provvedimento simile, che si vede oramai a cadenza settimanale, l’ultima volta proprio nella scorsa settimana per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.