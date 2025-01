Mercato Napoli ultimissime, arriva un indizio che lascia presagire la buona riuscita dell’affare per Adeyemi in casa Napoli.

Il Napoli continua alla ricerca assidua del sostituto di Kvaratskhelia. Il prescelto sembrava Alejandro Garnacho, ma le difficoltà nel trovare l’accordo definitivo con il Manchester United stanno sempre più convincendo il Napoli a virare su Karim Adeyemi. Proprio nelle ultime ore, questa pista sembra star ricevendo sempre più un’accelerata e il giocatore avrebbe già dato il suo primo sì ad un trasferimento in azzurro a gennaio.

Arriva un’ulteriore novità, inoltre, che sembra un indizio di come questa trattativa sia diventata davvero caldissima. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Borussia Dortmund avrebbe già scelto il suo sostituto: si tratta di Kevin Schade, esterno tedesco del Brentford.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund consider Kevin Schade their priority target if Karim Adeyemi joins Napoli.

Negotiations ongoing for Adeyemi while BVB work on Schade as strong option on the list after excellent performances with Brentford. pic.twitter.com/JeZrrW9wpy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025