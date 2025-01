Acquisti Napoli – Non si sblocca la trattativa per Alejandro Garnacho, ma Giovanni Manna non perde tempo e vira su un altro obiettivo.

Ancora in fase di stallo la trattativa per Alejandro Garnacho, ma il ds del Napoli non perde tempo e vira su un altro nome della lista degli acquisti: contatti avviati per un big d’Europa.

Stando alle ultime informazioni rilasciate dal giornalista Fabrizio Romano, i negoziati tra il club azzurro e i Red Devils proseguono, ma per Garnacho non si sarebbe arrivato ancora ad un accordo. La distanza tra richiesta e offerta è ancora ampia. E così, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando anche su un’altra pista. Infatti, l’esperto mercato sottolinea tramite un post su X che il Napoli oggi avrebbe avuto contatti con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi.

Adeyemi-Napoli, cifre dell’affare

Nei giorni scorsi sono emerse delle indiscrezioni sui contatti tra gli azzurri e il Borussia Dortmund, che in queste ore avrebbe avuto un’accelerata come sottolineato da Fabrizio Romano.

Infatti, il Napoli sarebbe disposto a pagare 45 milioni di euro per Adeyemi: una cifra che non si discosterebbe molto dalle richieste iniziali del club tedesco. Il classe 2002 è in vendita e può lasciare la Bundesliga già a gennaio. Da capire, invece, le volontà dello stesso ragazzo.

Per quanto riguarda l’operazione Garnacho, resta ancora viva secondo Fabrizio Romano, ma manca l’accordo tra le società e quindi per tale ragione il Napoli starebbe riflettendo anche su altri profili. Conte ha bisogno quanto prima di un esterno d’attacco di sinistra che prenda il posto di Kvaratskhelia.

Chi è Adeyemi

Nato a Monaco di Baviera, ha appena compiuto 23 anni lo scorso 18 gennaio, Adeyemi è cresciuto nel vivaio del Bayern e dell’Unterhaching in Alta-Baviera. Dopo un trascorso in Austria al Salisburgo, il Borussia ha puntato su di lui pagando 30 milioni di euro per il suo trasferimento.

Vanta il titolo di capocannoniere del campionato austriaco della stagione 2021-22 e ha già un palmares ricco, nonostante la giovane età: 3 campionati austriaci, 3 coppe austriache e un campionato under 21 con la Germania. Avendo esordito da giovanissimo da professionista, ha già accumulato 32 presenze in Champions League.

Attualmente, ha giocato solo 13 partite a causa di un infortunio che l’ha tenuto fuori per settimane. In poche presenze, tra Champions e Bundesliga ha realizzato cinque gol. Gioca principalmente come ala sinistra, ma può svolgere anche il ruolo da punta centrale o da esterno di destra. Un ottimo jolly offensivo. Se il Napoli dovesse acquistarlo dal Borussia Dortmund, non occuperebbe slot poiché nato nel 2002.