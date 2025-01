Napoli-Garnacho, l’affare si sblocca grazie a… Osimhen! Il piano di Manna per chiudere l’affare

Alejandro Garnacho resta l’obiettivo numero uno per il Napoli: pronta una mossa a sorpresa per convincere il Manchester United a lasciarlo andare.

Il Napoli continua a spingere per Alejandro Garnacho: è lui il nome che ormai da giorni sta stuzzicando la piazza partenopea e sul quale sembra che anche Giovanni Manna voglia poggiare l’attenzione massima in questa sessione invernale di calciomercato.

Certo, la trattativa non è semplice: il Manchester United ha bisogno di fare cassa ma non svenderà il calciatore, ed è proprio questo aspetto sul quale bisognerà maggiormente lavorare per trovare la soluzione migliore.

Il ragazzo – da quello che riportano diversi organi di stampa, anche inglesi – sarebbe contento di poter vestire la maglia azzurra, e quella di Napoli potrebbe essere una piazza utile anche per trovare più spazio e magari alimentare il proprio percorso di crescita.

Come detto, però, arrivare a Garnacho non è semplice: il Napoli ci sta lavorando, ed in queste ore è emersa anche quella che potrebbe essere una soluzione a sorpresa per poter convincere proprio il Manchester United ad abbassare le pretese e dare modo al Napoli di ingaggiare il giocatore argentino.

Calciomercato Napoli ultimissime – Garnacho in azzurro grazie a Osimhen: la mossa di Manna

Il club inglese da tempo ha puntato gli occhi su Victor Osimhen: il nigeriano al momento sta giocando in Turchia con il Galatasaray ma al termine della stagione dovrebbe rientrare a Napoli. Da lì, poi, il club azzurro dovrà studiare la soluzione migliore per lasciarlo andare: i red devils potrebbero rappresentare quella soluzione, come il Napoli pronto a sfruttare una doppia chances importante.

L’edizione di oggi de IL Mattino ha spiegato come Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna potrebbero intavolare una mossa strategia che coinvolgerebbe sia Osimhen che Garnacho.

“Ma la mossa a sorpresa del Napoli riguarda Victor Osimhen: perché il club azzurro avrebbe aperto a uno sconto rispetto alla clausola da 75 milioni di euro nel caso in cui il Manchester United raggiungesse l’accordo con il nigeriano che guadagna 12 milioni di euro e tanto vuol continuare a percepire nel futuro. Ma l’apertura (estiva) per Osimhen è l’arma in più di questi giorni”, scrive Il Mattino.