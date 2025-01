Ultime Calcio Napoli – Spunta un’incredibile rivelazione sull’ultimo gesto fatto da Khvicha Kvaratskhelia prima del suo addio dagli azzurri e il passaggio al PSG

Per le ultime calcio Napoli di oggi, si torna a parlare di Khvicha Kvaratskhelia. Molti tifosi hanno già voltato pagina e si stanno concentrando sul futuro del club, con la sfida attesissima contro la Juventus in programma sabato prossimo al Maradona. Qualcun altro preferisce tenersi informato sul calciomercato, sperando nell’arrivo di un sostituto all’altezza come Alejandro Garnacho.

Ma c’è chi ancora è interessato alle vicende legate al georgiano, magari anche per la rabbia che ancora prova nei confronti dell’ex numero 77 azzurro che ha deciso di lasciare il club a gennaio. In piena corsa scudetto, al primo posto in classifica, Kvara ha scelto comunque di dire addio alla squadra che lo ha reso ancora più grande, portando dietro di sé una striscia di rancore da parte di numerosi tifosi partenopei.

Kvaratskhelia, il gesto inaspettato prima dell’addio: che cosa ha fatto

Negli scorsi giorni, Kvaratskhelia è stato presentato dal Paris Saint Germain, che attende il suo debutto ufficiale. Arriverà, forse, già nel prossimo weekend, contro il Reims. Più difficile che scenda in campo tra due giorni con il Manchester City in Champions League, ma non si può sicuramente escludere a priori. La voglia di debuttare è tanta, anche da parte del calciatore.

A fornire un ultimo grande retroscena che ha anticipato l’addio di Kvara, è stato Il Mattino nell’edizione odierna. Attraverso un focus legato all’ingaggio del calciatore a Parigi, è stato svelato un dettaglio legato ad un gesto che avrebbe fatto lo stesso Kvaratskhelia prima di lasciare per sempre Napoli.

“In Francia guadagnerà quasi 10 milioni netti a stagione, mentre al Napoli arriveranno 70 milioni, con gli agenti che si divideranno circa 10 milioni. Uno staff guidato da Mamuka e Gio Jugeli, al loro fianco Shkumbin Qormemeti, l’ex campione del mondo Cristian Zaccardo, Srdjan Jeremic e Bakks. Cinque rate da versare al club azzurro, che non ha imposto bonus né percentuali sulle partite del georgiano o sulla futura rivendita del 23enne: Khvicha ha rinunciato a parte dello stipendio di gennaio, l’ultimo che doveva versargli il Napoli”.

Metà mese, infatti, Kvara lo ha passato in azzurro, ma l’altra metà la farà già al Paris Saint Germain. Un gesto simbolico nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che lo ha lasciato partite senza opporre eccessiva resistenza. Lo stesso per Antonio Conte, che ora guarda avanti e pensa riportare a vincere il suo Napoli.