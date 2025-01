Napoli calciomercato ultimissime, annnuncio su un possibile arrivo di Frattesi al Napoli: è stata presa una decisione definitiva.

Il Napoli è la scheggia impazzita di questo calciomercato dopo la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Il club azzurro può infatti contare su una disponibilità economica a cui le altre squadre non possono ambire, da reinvestire per un suo sostituto e non solo.

I rumors di mercato, infatti, affermano senza alcun dubbio come la società potrebbe scegliere di regalare a Conte anche un centrocampista con caratterstiche offensive. L’identikit è chiaro è i due nomi più chiacchierati sono quelli di Lorenzo Pellegrini della Roma e Davide Frattesi dell’Inter.

Frattesi-Napoli, annuncio sulla trattativa

Riguardo Frattesi, si pensava ad un possibile inserimento del Napoli visto il suo mal di pancia sulla situazione all’Inter, con il pochissimo spazio a disposizione che lo ha portato a manifestare la volontà di cercare un’altra squadra. Il club nerazzurro non intende però regalarlo a gennaio e chiede 45 milioni per cederlo. Marotta farà però un trattamento diverso per il Napoli: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la decisione sarebbe di non cedere il calciatore ad una rivale per lo Scudetto.

Una scelta chiara e frutto di una lotta Scudetto che si è ufficialmente accesa in questo weekend. La vittoria del Napoli a Bergamo sembra infatti restringere a due squadre la lotta al titolo, cioè proprio Napoli e Inter. Il club nerazzurro, quindi, ha totalmente chiuso le porte ad ogni affare con gli azzurri, preferendo non rischiare di rinforzare un’avversaria.

Al Napoli non resta quindi che tuffarsi sulle eventuali alternative per il ruolo, con in testa il nome di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, nonostante il gol nel derby, potrebbe ugualmente lasciare il club giallorosso nel mercato di gennaio, visto un rapporto comunque ancora molto fragile con la piazza.