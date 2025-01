Notizie Calcio Napoli – Mattia Zaccagni sarebbe più di una semplice idea per gli azzurri: spunta una mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis che cambierebbe ogni scenario

Tra le notizie calcio Napoli di giornata, arrivano novità sul profilo di Mattia Zaccagni. Già nella giornata di ieri, vi avevamo riportato la notizia di un interessamento da parte degli azzurri per il capitano della Lazio e questa mattina sono giunte ulteriori informazioni su questa pista. Una suggestione, che sta per trasformarsi in qualcosa di più e che potrebbe accendere i riflettori su una trattativa fin qui tenuta in sordina.

Il 29enne è approdato nel 2021 in biancoceleste e da allora ha realizzato 28 gol e 23 assist in 141 presenze, diventando anche il capitano della squadra dopo la partenza di Ciro Immobile. Anche in questa stagione si sta rendendo protagonista con 6 gol e 4 assist già all’attivo, che lo rendono uno dei migliori marcatori della Lazio. Un nome sicuro, da instant team, proprio come piacciono ad Antonio Conte.

Zaccagni al Napoli, interviene De Laurentiis: cosa ha fatto

Per trattare l’eventuale acquisto di Zaccagni, sarebbe intervenuto in prima persona il presidente Aurelio De Laurentiis. Già in passato l’esterno sinistro laziale aveva attirato le attenzioni del Napoli, prima ancora che firmasse proprio per i biancocelesti. Dai tempi di Verona era diventato un osservato speciale in casa partenopea, ma la trattativa non si è mai concretizzata. Il Mattino, quest’oggi, ci racconta i nuovi retroscena sull’attuale tentativo degli azzurri.

“Il Napoli va alla carica di un altro capitano. Quello della Lazio. E lo fa a testa bassa: perché Lotito ha ricevuto da De Laurentiis una chiamata (anche più di una) per Zaccagni. È molto più di una idea, forse potrebbe diventare una trattativa nelle prossime ore. L’agente Giuffredi sa dell’affondo e attende l’eventuale accordo tra i due club per trovare un’intesa per l’esterno laziale. É, ovviamente, un fine settimana all’insegna della pausa di riflessione ed è chiaro che si rinvia ogni cosa alla prossima settimana”.

La risposta di Lotito: cosa farà la Lazio

A questa insistenza da parte del presidente De Laurentiis, Claudio Lotito avrebbe risposto con una richiesta monstre. Non sono state chiuse definitivamente le porte per il trasferimento dell’esterno, ma la cifra voluta dal patron della Lazio risulterebbe fuori mercato.

Questo non fermerà subito ADL, già pronto a tornare in Italia in settimana per parlare con Manna e Conte e muoversi sul mercato. Garnacho resta la priorità, ma non sarà sicuramente l’unico nome che verrà trattato e discusso.

Il Napoli vuole mantenere la testa della classifica e per farlo, dovrà investire in maniera oculata i soldi incassati con la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain negli scorsi giorni.