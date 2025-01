Ultimissime Napoli – Khvicha Kvaratskhelia si è presentato ai nuovi tifosi del PSG: ecco le sue parole, che ricordano una vecchia intervista fatta in passato

Nuove sfide, nuovi obiettivi, ma stesse parole. O quasi. Khvicha Kvaratskhelia si presenta ai suoi nuovi tifosi del PSG utilizzando praticamente gli stessi concetti già visti durante una sua vecchia e primissima intervista con la maglia azzurra. Ecco le ultimissime sul ricco trasferimento dell’ex Napoli al Paris Saint-Germain.

In queste ore il club parigino sta diffondendo e pubblicando contenuti sul nuovo acquisto. Per la formazione francese si tratta di un colpo da novanta. E farlo nel mercato invernale non è da tutti. D’altro canto, però, il passaggio del giocatore ha diviso la piazza azzurra. Kvaratskhelia ha lasciato un grandissimo ricordo, quello della vittoria dello Scudetto, su cui c’è la sua indelebile firma. Ma l’addio a gennaio, con il Napoli primo in classifica, sarà dura da digerire.

Kvaratskhelia si presenta: “Non ci ho pensato molto a trasferirmi al PSG”

Nel video di presentazione ai canali ufficiali del Paris Saint-Germain, ci sono tutte le immagini dei test atletici svolti a Parigi nella giornata del 17 gennaio. Come già successo a Napoli, Khvicha ripete lentamente la pronuncia del suo nome e suggerisce ai tifosi:

“Potete chiamarmi Kvara”.

Nell’intervista, il georgiano racconta come sia stato facile trasferirsi a Parigi e di non aver avuto titubanze:

“Non ci ho pensato molto quando ho avuto la possibilità di venire a Parigi e sono davvero felice di aver preso questa decisione”

Sulla sua nuova avventura al PSG, Kvaratskhelia non ha dubbi:

“Cerco nuove sfide qui a Parigi. Nuovi sogni, nuovi obiettivi. Voglio anche migliorare per aiutare la squadra il più possibile e dare il mio meglio”

Kvaratskhelia e quell’incredibile somiglianza con la sua prima intervista al Napoli

Vecchia maglia, ma stessi concetti. Nella conferenza di presentazione al raduno di Dimaro del 2022, Kvarastkhelia utilizzò praticamente le stesse parole:

“Quando mi è arrivata l’offerta del Napoli non ci ho pensato tanto e sono arrivato direttamente al Napoli”

In entrambe le circostanze, il georgiano ha evidentemente avuto subito le idee chiare. Quando il Napoli ha bussato alla porta del Dinamo Batumi, l’attaccante ha sfruttato di corsa questa possibilità di farsi notare al grande calcio europeo. Poi, arrivata la grande offerta economica del PSG, Kvara non ci ha pensato due volte e ha deciso di chiedere la cessione al Napoli.