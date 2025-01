Notizie Calcio Napoli – Per Danilo sarebbe emersa la data per la firma con gli azzurri: resta vivo un solo ultimo pericolo che spaventa

Tra le notizie calcio Napoli di giornata, arrivano novità per il possibile approdo in maglia azzurra di Danilo. Il difensore sembrerebbe essere, finalmente, a un passo dalla rescissione consensuale con la Juventus, che sta spingendo per trovare un nuovo centrale che possa prendere anche il posto dell’infortunato Bremer. Un’accelerata alle trattative, che spingerebbe più velocemente l’ex capitano verso i partenopei.

Queste potrebbero essere le giornate clou per l’affare. Esattamente come con Garnacho, le prossime 48 ore decideranno anche il futuro dello juventino e, di conseguenza, cosa succederà con il Napoli. Gli azzurri stanno aspettando il brasiliano, tanto voluto da Conte, per poi liberare in prestito Rafa Marin. Quella dello spagnolo dovrebbe rappresentare anche l’ultima uscita per questo mercato di riparazione della capolista.

Danilo, giornata decisiva: ecco quando dovrebbe firmare col Napoli

Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il rapporto tra la Juventus e Danilo sarebbe giunto al termine. Il brasiliano potrebbe lasciare i bianconeri ancora prima della sfida di Champions League contro il Brugge, dove tanto non sarà sicuramente impegnato. Le prossime ore, come detto, saranno determinanti. Il rischio Brasile, però, è ancora molto vivo.

“Oggi, nel frattempo, dovrebbe essere il giorno della risoluzione del contratto di Danilo con la Juventus. È il prescelto per rinforzare la difesa del Napoli. Da tempo. Il fatto è che su di lui sono piombati anche il Brighton ma soprattutto il Flamengo e il Santos. Brasile, casa. E dunque dubbi, ispirati soprattutto dalla voglia della sua famiglia di rientrare in patria. Danilo, però, sembra deciso: è pronto a scegliere il Napoli e ad aiutare Conte e la squadra a inseguire lo scudetto. Per esperienza, qualità e duttilità è un colpo all’altezza delle ambizioni. Se le cose andranno come spera il club, arriverà dopo la partita con la Juve. Da copione.

Sembra tutto pronto, questa volta. Il brivido del ritorno in Brasile resta ancora vivo, con la beffa dietro l’angolo. Ma il Napoli conta davvero di chiudere la trattativa questa volta. Molto è nelle mani del giocatore, che dovrà prendere una decisione in tempi brevissimi.