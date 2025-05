Clamoroso Osimhen, arriva la smentita ufficiale: rischia di saltare l’addio al Napoli?

Il Napoli è disposto a cedere Victor Osimhen, ma nelle ultime ore la situazione si è complicata nettamente. Non a caso, sarebbe arrivata la smentita ufficiale legata al nigeriano.

In casa Napoli c’è moltissima apprensione sul futuro di Victor Osimhen. L’attaccante di proprietà del Napoli veste attualmente la maglia del Galatasaray, dove però è approdato con la formula del prestito. Nei prossimi mesi, il discorso sarà del tutto diverso vista la voglia del club di cedere l’attaccante a titolo definitivo. I club sulle sue tracce sono diversi, ma in pole position sembrava esserci la Juventus di Cristiano Giuntoli. Nelle ultime ore, però, sarebbe cambiato tutto.

Giuntoli snobba Osimhen: “Non siamo interessati all’acquisto”

In casa Juventus sta per partire una nuova rivoluzione, dopo quella andata in scena già l’anno scorso. La parantesi che ha avuto come protagonista Thiago Motta non è stata “conforme” alle idee bianconere, motivo per il quale si prospetta un nuovo cambiamento. Ad oggi, sulla panchina siede Igor Tudor che però non ha alcuna certezza in vista della prossima stagione.

A tal proposito, proprio dalle scelte della società passerà anche il mercato estivo. La Juventus metterà a segno diversi colpi importanti, ma prima bisognerà centrare l’acceso alla prossima Champions League. Nei giorni scorsi, uno dei nomi caldi in chiave mercato è stato quello di Victor Osimhen. Quest’ultimo, è di proprietà del Napoli ma verrà ceduto a titolo definitivo nei prossimi mesi.

Cristiano Giuntoli segue da tempo il nigeriano, ma nella giornata di ieri ha lanciato un messaggio molto forte. Infatti, il dirigente bianconero è intervenuto infatti al telefono con il media turco Derin Futbol TV analizzando la questione legata all’attaccante. Di seguito le sue parole.