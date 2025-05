Colpo Napoli, la trattativa è già ai dettagli: ad un passo il primo colpo dell’estate!

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Nelle ultime ore, il DS Manna avrebbe chiuso un colpo molto importante.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, con gli azzurri che sono in corsa per lo Scudetto a due giornate dal termine del campionato. La situazione è molto delicata, ancor più dopo il pareggio interno contro il Genoa. Ora, però, la squadra non può piangere sbagliare e Antonio Conte lo sa. Intanto, però, è doveroso lavorare anche su altri scenari, su tutti il mercato. Attraverso quest’ultimo verranno decisi gli obiettivi del club, il quale è volenteroso di creare una squadra competitiva. Non a caso, il DS Manna avrebbe già scelto il primo obiettivo.

Sudakov ad un passo dal Napoli: trattativa ai dettagli!

Il Napoli è pronto a battere il primo colpo estivo. Sebbene la sessione di calciomercato non sia ancora iniziata, tra le file azzurre c’è la voglia di anticipare la concorrenza. Al momento, sul taccuino del DS Manna ci sono diversi nome: Kevin De Bruyne, Jonathan David e tanti altri.

In realtà, però, ci sarebbe anche un altro profilo in pole position che potrebbe rappresentare il primo colpo azzurro. Si tratta di Georgiy Sudakov, centrocampista di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il DS Manna segue da tanto il giocatore, motivo per il quale la chiusura sarebbe davvero ad un passo.

Come riportato da “Il Mattino” nelle ultime ore è arrivato anche il sì di Antonio Conte che sarà felice di accogliere il calciatore. Quest’ultimo, nato del 2002, è pronto a mettersi in mostra in un palcoscenico del tutto diverso rispetto al campionato ucraino. Non a caso, il suo arrivo in Campania comporterà un grosso sforzo economico da parte del presidente De Laurentiis. Infatti, la trattativa dovrebbe concludersi sulla base di un’offerta da ben 40 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un quinquennale a due milioni di euro a stagione.