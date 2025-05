“Non posso seguirlo” la frase apre all’addio di Conte? Cosa sta succedendo in casa Napoli

Gli azzurri si preparano ad affrontare il Parma tra voci di mercato e segnali sul futuro: l’annuncio apre un incredibile scenario.

Il Napoli prepara la trasferta di Parma con un unico pensiero: vincere la prima “finale scudetto“. A contenderselo con forza c’è l’Inter di Inzaghi, ma il Napoli di Conte ha tutte le carte in regola per restare in vetta.

Eppure, piccole indiscrezioni stanno alimentando un sospetto: il futuro di Antonio Conte potrebbe non essere legato a lungo al Napoli.

Conte e il possibile addio al Napoli: spunta una clamorosa indiscrezione

A lanciare il sasso nello stagno è Giorgio Gandola, giornalista de “La Verità”, che in un articolo pubblicato nelle scorse ore ha riportato una frase che ha già acceso i riflettori sulle panchine della prossima stagione. Il protagonista, inaspettato, è Lele Oriali, figura storica al fianco di Conte in quasi tutte le sue esperienze, da Coverciano all’Inter, fino al Napoli.

“Questa volta non posso andare dove va lui”: parole apparentemente innocue, pronunciate in confidenza ad alcuni amici tra Milano e Coverciano, ma che secondo Gandola celano ben altro.

Oriali, descritto come l’ombra inseparabile di Conte, potrebbe stavolta scegliere di non seguirlo. E questo alimenta un sospetto: e se Conte stesse davvero pensando di tornare alla Juventus? L’unico club, scrive Gandola, che l’allenatore potrebbe vivere senza la compagnia del suo fido team manager.

Napoli, futuro incerto: Conte può lasciare?

La bomba non finisce qui. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, Aurelio De Laurentiis non sarebbe rimasto a guardare.

Il presidente del Napoli, uomo da sempre attento a ogni mossa del suo club, avrebbe già preso precauzioni: il nome su cui avrebbe messo gli occhi è quello di Massimiliano Allegri. Certo, al momento, tutto resta nel campo delle ipotesi. Ma lo scenario ipotizzato da Giorgio Gandola è chiaro: se Oriali resta fermo, Conte si muove. E se si muove, lo fa verso Torino.

L’impronta dell’allenatore pugliese sarebbe perfetta per i bianconeri: disciplina, intensità e spirito di gruppo. Un ritorno clamoroso, che potrebbe aprire un nuovo capitolo nel duello a distanza tra Napoli e Juventus. Insomma, la prossima estate partenopea sembra già promettere faville. E intanto, i tifosi azzurri iniziano a chiedersi se davvero quella frase buttata lì non fosse solo una battuta, ma l’inizio della fine di una storia appena cominciata.