Quando si giocheranno Parma-Napoli e Napoli-Cagliari? Il rischio spareggio Scudetto cambia tutto!

Prosegue la volata Scudetto per gli azzurri, alle prese con un’Inter che non molla di un centimetro: le date dei prossimi match.

Con l’Inter a fare da rivale diretta per la corsa Scudetto, gli azzurri si ritrovano protagonisti di un finale di campionato da brividi. Le ultime giornate saranno decisive e ogni punto potrebbe pesare come un macigno.

La corsa è tiratissima, e a Castel Volturno c’è massima concentrazione: nessuno vuole lasciare nulla al caso. Nel mentre, continua l’intricato problema legato al calendario delle ultime giornate di campionato.

Parma-Napoli: si va verso la contemporaneità con Inter-Lazio

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, le sfide Parma-Napoli e Napoli-Cagliari potrebbero subire modifiche di data e orario a causa dell’ipotesi remota ma non impossibile di uno spareggio Scudetto tra Napoli e Inter.

Una possibilità che sta spingendo la Lega a valutare ogni dettaglio, cercando di evitare sovrapposizioni con le finali europee e gli impegni delle nazionali. La penultima giornata potrebbe essere giocata tutta in contemporanea per evitare squilibri.

L’idea è quella di fissare Parma-Napoli e Inter-Lazio in prima serata, alle 20:45, così da garantire pari condizioni alle due squadre che si stanno contendendo il tricolore. Questo sincronismo è diventato ormai prassi nelle volate finali, ma in questo caso la tensione è ancora più alta: ogni scelta rischia di avere effetti a cascata.

Ezio Simonelli, figura di riferimento nella pianificazione logistica della Lega, starebbe già interloquendo con i rappresentanti dei club per sondare disponibilità e preferenze. Un’ipotesi sul tavolo è anche quella di anticipare solo le gare di Napoli e Inter, ma c’è il rischio di creare polemiche sull’equità sportiva.

Napoli-Cagliari: data in bilico e lo spettro dello spareggio Scudetto

L’ultima giornata, invece, è un vero rompicapo. Il Napoli dovrà affrontare il Cagliari, squadra che potrebbe essere ancora alle prese con la lotta salvezza. Ed è qui che il calendario rischia di esplodere.

Con gli impegni europei nerazzurri (la finale di Champions incombe) e quelli delle nazionali per le qualificazioni a USA 2026, trovare una finestra libera è quasi impossibile. Se Napoli e Inter dovessero chiudere a pari punti, lo spareggio sarebbe obbligatorio per assegnare il titolo e servirebbe spazio per organizzarlo.

La situazione è in piena evoluzione, ma nel frattempo il Napoli continua a vincere e sperare. Il campo dirà la sua, ma il calendario, stavolta più che mai, potrebbe scrivere un pezzo di storia.