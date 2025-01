Napoli, che frecciata di Manna a Kvara: l’annuncio è netto

Atalanta Napoli, arrivano le dichiarazioni di ai microfoni di ‘Sky ‘prima dell’inizio del match.

Alle 20:45 andrà in scena il big match tra Atalanta e Napoli che avrà delle conseguenze importanti in vista dello sviluppo del campionato, prevalentemente in vetta. I bergamaschi per accorciare, gli azzurri per allungare sulla squadra di Gasperini e tenere distante, seppur con una partita in meno, anche l’Inter di Simone Inzaghi. Vincere oggi, nonostante la dolorosa separazione da Kvaratskhelia, significherebbe tantissimo e per i tifosi e per la squadra. Ai microfoni di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara del Gewiss Stadium.

Manna su Kvaratskhelia: “Non ha voluto giocare la scorsa partita”

Ecco le parole di Giovanni Manna:

“La squadra ha reagito bene all’addio di Kvara. Il mister è capace di isolare l’intera squadra. Già la scorsa settimana non ha voluto giocare la partita. Dovete chiede a Kvara quello che vuole dire. Il giocatore ha chiesto di andare via. Stavamo lavorando sul rinnovo, ma non era semplice. Eravamo ben indirizzati. Scelta obbligata, visto che le richieste di Kvara erano troppe alte per il nostro livello attuale. Auguriamo a Khvicha il meglio possibile, ma ora rimaniamo sul Napoli. Khvicha fa parte del passato, ora pensiamo al futuro”.

Il direttore sportivo del Napoli ha poi parlato anche di Garnacho e David Neres: