Verso Parma-Napoli, cambia tutto per il settore ospiti: si va verso questa decisione!

Manca sempre meno alla sfida tra Parma e Napoli. Intanto, i tifosi azzurri son costretti a fare i conti con l’ennesima problematica.

Il prossimo weekend di Serie A sarà decisivo. Dopo il pareggio interno con il Genoa, il Napoli ha riaperto il discorso Scudetto. Ad oggi, il distacco con l’Inter è di un solo punto, motivo per il quale sarà vietato sbagliare contro Parma e Cagliari. Tra le sfide più ostiche c’è sicuramente quella in Emilia, con la squadra di Chivu a caccia di punti salvezza. A tal proposito, sarebbe ancora in bilico la possibile presenza dei tifosi partenopei nel settore ospiti. Di seguito quanto accadrà nelle prossime ore.

Parma-Napoli, dubbi sul settore ospiti: oggi la decisione

La 37esima giornata di Serie A rischia di essere infuocata. Lo Scudetto è ancora del tutto aperto, con Napoli e Inter che son divise da un solo punto. La situazione è tutt’altro che semplice, anche per quel che riguarda i tifosi in giro per l’Italia.

Tra le tifoserie più calde c’è ovviamente quella del Napoli, il quale è atteso dalla trasferta a Parma nel prossimo weekend. Proprio allo stadio Tardini sarà possibile vedere una sorta di “invasione azzurra”, la quale darà vita ad uno scenario incredibile. Infatti, i sostenitori partenopei attesi in Emilia sono circa 10mila.

Al tempo stesso, però, come riportato da “Il Mattino” continua ad esserci moltissima incertezza proprio sul settore ospiti. Oggi è prevista una call tra la Questura di Parma, Napoli e il Viminale dove verrà deciso il “destino” dei tifosi azzurri. La sensazione è che oggi possa arrivare il semaforo verde, il quale permetterebbe ai sostenitori partenopei residenti in Campania di essere presenti al Tardini. Sono attese comunicazioni ufficiali nelle prossime ore.