Calciomercato Napoli 24 – L’ultimo annuncio di Fabrizio Romano anticipa i tempi e persino il Paris Saint-Germain: nella foto il dettaglio dell’accordo con Kvaratskhelia

Non era più un mistero, ora si attende solo l’ufficialità. Ma Fabrizio Romano anticipa persino i francesi. Infatti, il giornalista ha pubblicato uno scatto che sta già facendo il giro dei media, per impatto e importanza. Ecco la notizia più significativa delle ultime 24 ore di calciomercato del Napoli.

Infatti, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha pubblicato sul proprio account X la prima foto di Kvaratskhelia con la maglia del PSG, con un dettaglio sul retro della divisa particolare. Infatti, il giocatore ha firmato un contratto con i parigini fino al 2029. E dietro la divisa c’è proprio l’anno della scadenza del contratto.

Kvaratskhelia al PSG: ecco quanto ci guadagna il Napoli

Nel post ufficiale pubblicato da Romano, sono presenti anche i dettagli economici che riguardano il club azzurro. Secondo le sue fonti, il Napoli avrebbe incassato dalla cessione di Kvaratskhelia circa 70 milioni di euro.

Il giocatore georgiano andrà a guadagnare circa 8,5 milioni di euro a stagione per i prossimi anni, fino al 2029. Insomma, a queste somme era sicuramente difficile dire no. Il suo trasferimento, in ogni caso, spalanca le porte ad una nuova era. Il Napoli, Conte in particolare, vuole chiudere con il passato e con lo Scudetto di Spalletti. In conferenza ha ribadito che diversi giocatori chiave di quel campionato sono ormai andati via e che non fanno più parte del progetto. Ora il club azzurro vuole voltare pagina. Senza Kvara.

Primo scatto con la maglia del PSG, ma quanta delusione per Kvaratskhelia

Il primo scatto pubblicato da Fabrizio Romano sui social, ancora non pubblicato dal Paris Saint-Germain, è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Tanti i commenti sotto al post del giornalista e in particolare molti utenti sottolineano come la scelta di Kvaratskhelia sia stata sbagliata. Negli ultimi anni, nonostante tanti soldi spesi, il club parigino non è riuscito a vincere la Champions League. Oramai è diventata un’ossessione. Oltretutto, ha perso pedine importanti. Ha lasciato andare via a parametro zero Mbappé, dopo alcune controverse giornate in cui il ragazzo sembrava destinato a firmare per il Real Madrid. Passaggio avvenuto solo un anno più tardi. Ad ogni modo, per molti utenti e appassionati, il passaggio di Kvara al campionato francese rappresenta la fine della carriera del ragazzo.