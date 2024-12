Zerbin, il reset è l’unica soluzione: il Napoli ha già ricevuto offerte

Alessio Zerbin è stato tra i più deludenti di Lazio-Napoli in Coppa Italia, ma ora è il momento di resettare e voltare pagina: due club su di lui

Tra le note stonate dell’Olimpico in occasione della Coppa Italia c’è sicuramente Alessio Zerbin. L’ala del Napoli ha giocato fuori ruolo, a causa dell’assenza di Mazzocchi. Conte aveva necessità di mandarlo in campo e ha chiesto al ragazzo un lavoro differente rispetto alle sue qualità. Ha sofferto tanto sulla fascia le avanzate di Zaccagni, Dele-Bashiru e persino Hysaj.

L’esterno offensivo azzurro ha giocato molto poco fino a questo momento in stagione e non ha sfruttato bene l’occasione in Coppa Italia. Era già ai margini del progetto, visto che Conte ha cambiato in corso d’opera il sistema di gioco. Magari con un 3-5-2 avrebbe avuto più spazio. In ogni caso, in estate è stato ad un passo dal Monza, ma proprio l’allenatore azzurro ha bloccato la sua cessione. A gennaio, però, si presenta la possibilità di andare in un altro club e avere maggiori chance di giocare.

Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, sulle tracce di Zerbin ci sono Lecce e Monza che avrebbero chiesto al Napoli il cartellino del giocatore in prestito fino al termine della stagione. Il classe 1999 è sotto contratto con il club partenopeo fino al 2027.