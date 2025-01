Napoli calcio notizie – L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio fa il punto in merito all’operazione che porterebbe ad Alejandro Garnacho, di proprietà del Manchester United.

I tifosi, ora, non aspettano altro: c’è grande curiosità per capire come il Napoli calcio sostituirà Khvicha Kvaratskhelia, per cui si attendono notizie più precise in relazione alla sua partenza per Parigi, dove è pronto ad accoglierlo il Paris Saint Germain. Nelle scorse ore è stata concordata la cifra per il trasferimento, pari a settanta milioni di euro più bonus (clicca qui per gli altri dettagli). Adesso, però, la piazza si attende novità concrete in merito a chi andrà a prendere il posto dell’ex Dinamo Batumi.

La prima scelta porta ad Alejandro Garnacho, nome indicato da Antonio Conte che vuole un rinforzo super fin da subito per lasciarsi alle spalle la sua personale delusione per la questione Kvara. Ci sono però difficoltà per quanto riguarda il nazionale argentino, nativo della Spagna, visto che il Manchester United continua a sparare alto, almeno rispetto a quella che è stata la prima cifra offerta dal club del presidente Aurelio De Laurentiis. La conferma circa il gradimento dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana per il calciatore dei Red Devils è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Calciomercato Napoli, punto della situazione sulla trattativa per Alejandro Garnacho

Il sogno di Antonio Conte, condiviso da tutte le componenti dello staff tecnico, è Alejandro Garnacho: quest’ultimo è il nome ideale individuato per sostituire il partente Khvicha Kvaratskhelia.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di Sky Sport ha spiegato:

“Garnacho è quello che piace più di tutti, piace a tutte le componenti dello staff tecnico. C’è l’apertura dal giocatore nel caso in cui dovesse esserci accordo tra i club, ma le richieste sono ancora molto alte. Il Napoli spingerà, continuerà a insistere e vedremo se lo United cederà. Tutti sanno che il Napoli ha i soldi e quindi quando ti avvicini le altre squadre lo sanno e sparano alto. I tifosi devono avere pazienza perché potrebbe volerci tempo”.

Di Marzio, inoltre, ha tenuto la porta aperta a un possibile affare in prestito, smentendo inoltre anche un possibile interesse per Adeyemi del Borussia Dortmund.

Notizie Napoli calcio, la situazione sul possibile colpo a centrocampo

Lo stesso Gianluca Di Marzio, nel corso del suo intervento in diretta a Sky Sport, ha parlato anche di un possibile colpo a centrocampo per la SSC Napoli in questa sessione di calciomercato.

Non è escluso, infatti, che dopo Billing il club partenopeo possa fiondarsi su un altro rinforzo, dalle caratteristiche differenti, per la mediana. Considerando i rumors recenti su Frattesi e Pellegrini non è escluso che gli azzurri possano regalarsi un affare per quella zona di campo che, secondo quanto dichiarato da Di Marzio, potrebbe arrivare a prescindere dall’erede di Kvaratskhelia.