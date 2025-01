Notizie Calcio Napoli – Manca sempre meno per la partenza di Khvicha Kvaratskhelia verso Parigi: intanto, spunta una novità circa la cifra che gli azzurri incasseranno dalla cessione.

Khvicha Kvaratskhelia: un nome che dalle parti di Napoli non sarà mai banale. Resta certamente la delusione di un addio che è arrivato come un fulmine a ciel sereno in piena corsa Scudetto, malgrado erano risapute le difficoltà legate al rinnovo di contratto. Per lui c’è il Paris Saint Germain, pronto ad accoglierlo nelle prossime ore dopo averlo tentato già fortemente nella scorsa estate: le ultime notizie legate al Calcio Napoli parlano di una partenza che avverrò a stretto giro, lasciando increduli i tifosi di fede azzurra, che vedranno sempre in lui un vero e proprio simbolo del terzo Scudetto della propria storia.

L’affare è ritenuto fatto già dalla serata di martedì, con i club che hanno trovato un’intesa su almeno settanta milioni di euro, soglia che potrebbe essere superata dai bonus. A svelare ulteriori novità in merito è il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli: la medesima fonte ha spiegato alcuni dettagli legati alle modalità di pagamento, che aiutano il club parigino ad ammortizzare un investimento che resta comunque importante, se si considera la cifra che è in ballo.

Calciomercato SSC Napoli, Moretto svela i dettagli su Kvara – PSG

Questione di ore e Khvicha Kvaratskhelia sarà a Parigi per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. In queste ore è apparso anche un video in cui l’ex Dinamo Batumi ha fatto visita al murale di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli, gesto che conferma ulteriormente un addio che si consumerà ufficialmente a stretto giro.

A parlarne è stato il giornalista di Relevo Matteo Moretto, spiegando che i settanta milioni di euro che arriveranno nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis per la cessione del nazionale georgiano dovrebbero essere divisi in tre rate. Un dettaglio che, però, non cambia la sostanza: presto Napoli è pronta a salutare uno dei beniamini più coccolati negli ultimi anni.

L’imperativo, ovviamente, è ora quello di guardare avanti, con Antonio Conte che continua a trascinare la squadra ai risultati che non sono affatto banali, nell’attesa che possa essere il mercato a regalare alla piazza un degno sostituto di un calciatore che sarà sempre nella storia della società partenopea.

News Napoli calcio, le ultime sul sostituto di Kvaratskhelia

Chi sarà il calciatore su cui la SSC Napoli punterà per sostituire Khvicha Kvaratskhelia? La missione non è particolarmente semplice per il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, chiamato a un segnale importante per una squadra che resta al primo posto e coinvolta nella lotta Scudetto.

Il nome, a quanto pare, più gradito da Antonio Conte è Alejandro Garnacho, attaccante di proprietà del Manchester United. I Red Devils sparano ancora alto per il nazionale argentino: la speranza è che nelle prossime ore la valutazione venga ritoccata verso il basso, per un calciatore che già sta stuzzicando le fantasie della piazza.