“Se lo rifai sei fuori squadra”, quelle parole di Conte hanno deciso il futuro del giocatore del Napoli

Ultime calcio Napoli – “Se lo rifai sei fuori squadra”: le parole che riguardano il calciatore azzurro e il tecnico Antonio Conte sorprendono i tifosi. A fare chiarezza è il diretto interessato.

Le ultime notizie riguardanti il calcio Napoli sono senz’altro legate al calciomercato, che assume un’importanza rilevante soprattutto in seguito all’addio di Khvicha Kvaratskhelia. Il nazionale georgiano è ormai a un passo dal Paris Saint Germain, dopo che il club francese ha trovato l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis per la cessione dell’ex Dinamo Batumi (clicca qui per tutti i dettagli sulle cifre). Come logica conseguenza di un addio che non passa inosservato per ovvi motivi, il direttore dell’area sportiva della società partenopea Giovanni Manna è al lavoro per trovare quanto prima il sostituto.

Frattanto, Antonio Conte può contare su un gruppo che, anche senza un campione come Kvaratskhelia, ha già dimostrato di essere ugualmente all’altezza, anche se dal canto suo l’ex Commissario Tecnico della Nazionale invoca rinforzi. Insomma, un po’ come già successo in estate, quando Conte ha deciso di puntare tutto su Romelu Lukaku per il dopo Osimhen: l’attaccante belga è uno dei punti fermi del Napoli targato Conte. Un binomio, quello tra l’ex Chelsea e l’allenatore, basato su una stima reciproca, così come si evince anche dall’intervista rilasciata quest’oggi dall’azzurro a Radio CRC.

News Napoli calcio, Lukaku e quel retroscena sorprendente su Conte: le parole

In attesa di capire chi sarà il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia (Alejandro Garnacho sembra essere la prima scelta di Antonio Conte), l’attenzione non va tolta dal terreno di gioco, dove il Napoli è chiamato a difendere il primato in classifica.

Lo sa bene Romelu Lukaku, che conosce ormai alla lettera la filosofia di Conte, tecnico con cui si è esaltato di più nel corso della sua carriera e che lo ha voluto fortemente nella sua esperienza all’ombra del Vesuvio. D’altronde, il retroscena svelato dallo stesso attaccante belga a Radio CRC spiega quella che è la mentalità del tecnico leccese, che ha evidentemente conquistato Big Rom:

“Quando sono arrivato all’Inter, noi facevamo le corse durante gli allenamento. Quel giorno lì saltai un blocco di corse. Conte mi chiamò in ufficio e mi disse che, se l’avessi rifatto, sarei finito fuori rosa. Avremmo giocato col Sassuolo e psicologicamente quelle parole mi diedero un grande stimolo, visto che giocai bene. Da quel momento in poi ci siamo trovati ancora di più: voleva darmi forza mentale e ci riuscì”.

Lukaku-Conte: il duo che fa sognare i tifosi del Napoli

Tale aneddoto svela come Antonio Conte sia stato fondamentale per Romelu Lukaku che, grazie al lavoro dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha acquisto uno step in più necessario per consacrarsi a livello internazionale.

Anche a Napoli, a netto di qualche prestazione non impeccabile, Big Rom si è rivelato fin da subito per la squadra azzurra. Ora, la piazza spera che il duo Lukaku – Conte possa essere sufficiente per lasciarsi alle spalle la delusione legata alla partenza di Kvaratskhelia, anche in attesa che sia il mercato a regalare il suo erede al tecnico leccese.