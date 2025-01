Ultimissime calciomercato Napoli – Arriva l’ultim’ora da parte dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: c’è l'”Here we go” sull’affare tra il Paris Saint Germain e il Napoli.

Adesso sembra essere definitivo: Khvicha Kvaratskhelia saluta il Napoli per accasarsi al Paris Saint Germain. Nelle ultime ore c’erano già stati colloqui sostanziali tra le parti, infiammando così le ultimissime ore di calciomercato in casa Napoli, e non solo. Tale accordo, infatti, è destinato a dare uno scossone importante al mercato di gennaio per gli azzurri, che sono già a caccia del suo sostituto (clicca qui per le ultime novità).

Arriva l’ultim’ora da parte dell’autorevole esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha lanciato il suo famoso “Here we go” per spiegare l’accordo ormai chiuso tra i due club. Al Napoli andrà una cifra pari ad almeno 70 milioni di euro, con il calciatore che firmerà un contratto di cinque anni a cifre ben superiore a quelle percepite all’ombra del Vesuvio. Si chiude, così, una storia d’amore esplosa grazie alla vittoria del terzo Scudetto del club partenopeo, di cui l’ex Dinamo Batumi è stato un grande protagonista insieme a Victor Osimhen. Malgrado le modalità inusuali, Antonio Conte ora guarda già avanti e sembra aver messo già in cima alla lista il suo potenziale sostituto, ossia Alejandro Garnacho del Manchester United.

Di seguito, quanto spiegato dal giornalista a tal riguardo:

“Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, Here we go! L’affare è stato siglato oggi come previsto tra i due club. Secondo RMC Sport, il costo del trasferimento sarà superiore ai settanta milioni di euro. Contratto quinquennale per il giocatore, tutto confermato”.

🚨🔴🔵 Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! Deal sealed today as planned between the two clubs.

The transfer fee will be in excess of €70m package, as per RMC Sport.

Five year contract for Kvara. 🇬🇪

Story revealed here last week, now confirmed. pic.twitter.com/BVRqkoMNDk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025