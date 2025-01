Napoli calcio – ultimissime: è partito il countdown per la partenza di Khvicha Kvaratskhelia verso il Paris Saint Germain. Dalla Francia, però, arrivano già le prime critiche sul colpo.

Ancora non è del tutto definitivo, ma la sensazione è che manca davvero poco per l’approdo di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain: un colpo davvero sensazione per il club parigino, nel mentre il georgiano vive quelle che sembrano essere le sue ultimissime ore da giocatore del Napoli calcio. Un vero e proprio colpo al cuore per i tifosi azzurri, che si vedono privare in piena corsa Scudetto di uno dei giocatori più rappresentativi, oltre che uno dei simboli della vittoria del terzo Scudetto della storia del club.

Intanto, da Parigi, in attesa che vengano limati gli ultimi dettagli, ci sono già le primi analisi su un colpo senza dubbio stellare per la compagine allenata di Luis Enrique (quest’ultimo ha scelto di non sbilanciarsi ancora sul numero 77 in conferenza stampa). E non mancano le critiche, in modo anche sorprendente, se si considera la portata del colpo in questione. L’analisi messa a punto da L’Equipe pone i tifosi parigini davanti a una riflessione legata alla scelta del club di puntare su un rinforzo del genere e di sborsare una cifra comunque importante (sui settanta milioni di euro, ndr) per assicurarsi le prestazioni dell’ex Dinamo Batumi.

Kvara al PSG, L’Equipe: “C’è un rischio con il suo acquisto”

Da giorni non si parla di altro, nonostante in campo il Napoli dia segnali ancora confortanti, da primo in classifica. Ma il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, ormai a un passo dal concretizzarsi in via definitiva, non può certamente passare inosservato.

Non mancano però le prime critiche da Parigi, non direttamente rivolte al giocatore (che attende ancora l’ok definitivo dai due club) ma indirizzate alla società. In particolare, L’Equipe si sofferma sulla scelta da parte del club di procedere a un acquisto che, seppur importante, “potrebbe creare un vero e proprio ingorgo sulla sinistra”.

L’autorevole quotidiano francese, nel dettaglio, ha spiegato come il club francese abbia deciso di rinforzarsi in un ruolo già molto forte, considerata la presenza dei tanti calciatori di talento in quella zona di campo, senza tuttavia curarsi di rinforzare altri ruoli in cui, magari, i parigini avrebbero bisogno di una mano dal mercato.

News Napoli calcio, le ultime su Kvaratskhelia e il Paris Saint Germain

Come detto, il Paris Saint Germain è ormai a pochi centimetri dal traguardo, con la convinzione che presto potrà accogliere Khvicha Kvaratskhelia sotto l’ombra della Torre Eiffel.

Nelle ultime ore sono andati avanti i colloqui tra il club parigino e la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis, con l’affare che dovrebbe essere sui settanta milioni di euro, con le cifre bonus che potrebbe far lievitare la soglia in questione.

Intanto, il Napoli ha fatto partire già la caccia al sostituto: il nome in pole, almeno nelle intenzioni, sembra essere quello di Alejandro Garnacho, per cui il Manchester United continua però a chiedere ancora tanto, dal punto di vista della dirigenza partenopea.