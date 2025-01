Gli chiedono di Kvara, la risposta di Luis Enrique spiazza: avete sentito?

Napoli calcio notizie – Khvicha Kvaratskhelia uomo del momento per il mercato di gennaio: il georgiano è stato oggetto delle domande rivolte da parte dei giornalisti a Luis Enrique.

Lo scenario è tra quelli meno immaginabili appena qualche giorno fa: Khvicha Kvaratskhelia è pronto a lasciare il Napoli per approdare al Paris Saint Germain. Le ultime notizie sul Napoli calcio parlano di un affare ormai impostato con il club francese, pronto ad abbracciare il fuoriclasse georgiano dopo il tentativo nella scorsa sessione di calciomercato. Un colpo che ha dell’incredibile, soprattutto per quelle che sono le modalità, e che pone la SSC Napoli davanti la caccia al suo sostituto. Non affatto banale, a maggior ragione visto che si tratta della sessione di riparazione.

Frattanto, la società partenopea è già a caccia del suo sostituto, con Alejandro Garnacho che sembra essere la prima scelta indicata da Antonio Conte, anche se vanno superate le distanze per il club del presidente Aurelio De Laurentiis e il Manchester United (qui per leggere i dettagli). Ma quando ci sarà l’ufficialità di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain? L’affare non è totalmente conclusa: mancano, infatti, alcuni dettagli prima di procedere al mettere a punto l’iter burocratico per la definizione. Tant’è che lo stesso Luis Enrique, tecnico del PSG intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, non si è sbilanciato.

Notizie SSC Napoli, Luis Enrique sorprende su Kvara: sentite qui

Khvicha Kvaratskhelia attende l’ok definitivo per volare verso Parigi, dove c’è il Paris Saint Germain pronto ad accoglierlo, ma non prima di aver sistemati gli ultimi dettagli dell’affare con la SSC Napoli.

In maniera inevitabile, il georgiano è stato oggetto di curiosità nel corso della conferenza stampa odierna del tecnico del club di Ligue 1, Luis Enrique. Lo spagnolo ha preferito glissare sulla questione:

“A me piace anche parlare dei giocatori che non sono della mia rosa, ma non lo faccio. Posso solo parlare dei giocatori che sono al Paris Saint Germain”.

Insomma, una risposta diplomatica da parte del tecnico, che conferma, seppur velatamente, quello che è divenuto ormai di dominio pubblico: la volontà del Paris Saint Germain di chiudere totalmente l’accordo con il Napoli per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvara – PSG: i dettagli dell’affare

Come detto, manca ormai sempre meno alla fumata bianca definitiva per il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Nelle prossime ore sono previste ulteriori novità, ma le sensazioni – salvo colpi di scena clamorosi e inattesi – sembrano essere positive dal punto di vista del club francese.

Al Napoli verrà corrisposta una cifra che, tra base fissa e accessoria, andrà oltre i settanta milioni. Certamente poco paragonabili alla cifra stanziata in estate dal PSG per l’ex Dinamo Batumi (sui cento milioni, ndr) ma, considerando la volontà palesata da parte del giocatore di voler lasciare subito l’azzurro, gli azzurri si vedono per certi versi costretti ad accettare e guardare avanti, con la speranza di accaparrarsi quanto prima il suo sostituto.