Napoli Calcio Ultimissime – Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Nelle ultime ore, si è tornati a parlare anche del futuro di Victor Osimhen.

In casa Napoli la stagione prosegue al meglio, ma la società è costretta a fare i conti con diverse situazioni delicate. Come un fulmine a ciel sereno, il club azzurro è stato “costretto” a trattare la cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, ha espressamente chiesto di apportare in Francia, sponda PSG. La dirigenza ha ovviamente acconsentito, ma ora bisognerà trovare un sostituto adatto. In realtà, però, il georgiano non sarà l’unico a lasciare in modo definitivo Castel Volturno.

Osimhen, torna di moda il PSG: può fare coppia con Kvaratskhelia

L’asse di mercato Napoli-Parigi è caldo come non mai. Le due società hanno chiuso diverse operazioni negli ultimi anni, ma nei giorni appena trascorsi son giunte novità clamorose. Come già ampiamente raccontato, il PSG accoglierà Khvicha Kvaratskhelia nelle prossime ore per firmare un contratto ricchissimo per i prossimi cinque anni. In realtà, però, come riportato da “La Repubblica” il georgiano non sarà l’ultimo acquisto proveniente proprio dal club azzurro.

Ieri, infatti, c’è stato un meeting a Montecarlo tra il DS Manna e Luis Campos. Nell’incontro, non si è parlato solo dell’acquisto (ormai definito) del georgiano, ma anche della possibilità di ingaggiare Victor Osimhen. Quest’ultimo, veste attualmente la maglia del Galatasaray ma il futuro è in bilico più che mai.

Con ogni probabilità, il giocatore terminerà la stagione in Turchia ma a giugno lascerà definitivamente il Napoli. Proprio in questo senso, il PSG sarebbe pronto ad ingaggiare il nigeriano per riformare la coppia che nell’ormai lontano 2023 riportò lo Scudetto in Campania dopo trentatré lunghissimi anni.

Osimhen e Kvara ricongiunti a Parigi: quanto incasserà il Napoli

Il club capitanato da Aurelio De Laurentiis è noto per le plusvalenze da urlo ottenute negli ultimi anni. Infatti, la cessione di Khvicha Kvaratskhelia è solo l’ultima delle tante operazioni onerose messe a segno. Secondo il quotidiano sopracitato, però, gli addii di lusso non sarebbero terminati.

Infatti, la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere piuttosto rovente. Con ogni probabilità, il Napoli cederà Victor Osimhen. Quest’ultimo, è tornato ad essere un obiettivo del PSG che vorrebbe riformare la coppia con Khvicha Kvaratskhelia.

Da tali cessioni, ovviamente, il Napoli incasserà cifre molto notevoli. Infatti, qualora l’operazione dovesse concretizzarsi, dagli addii di Kvaratskhelia e Osimhen, il presidente De Laurentiis incasserebbe una cifra record per la storia della società: 150 milioni di euro. Si tratta, quindi, di una possibilità concreta che ovviamente farà sorridere il patron partenopeo.