Notizie Calcio Napoli – Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è ormai deciso. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli sul calciatore azzurro.

La storia d’amore tra Kvaratskhelia e il Napoli sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda. Dopo anni da protagonista alla Corte del Vesuvio, il calciatore ha deciso di accettare la proposta arrivata dalla Francia, sponda PSG. I parigini da tempo corteggiavano il giocatore, il quale ha sempre “lavorato” per la cessione. L’arrivo di Antonio Conte ha però “trattenuto” il giocatore, ma in questo mercato di gennaio è esploso tutto il malumore del georgiano.

Kvaratskhelia al PSG: c’è l’accordo con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia si prepara a lasciare il Napoli nelle prossime ore. Da diversi giorni, ormai, si parla del trasferimento del giocatore a Parigi, il quale vestirà la maglia del PSG per i prossimi anni. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il DS Manna è volato a Nizza per poi raggiungere Montecarlo, dove ad attenderlo c’era Luis Campos. I due hanno parlato a lungo del talento georgiano, fino a raggiungere un accordo per un grossa somma di denaro che entrerà nelle casse partenopee.

Non a caso, il passaggio di Kvara dal Napoli al PSG avverrà grazie ad un’offerta da urlo: 70 milioni di euro con bonus. Si tratta, quindi, di una delle cessioni più onerose del club azzurro che ancora una volta riesce ad ottenere una plusvalenza incredibile.

D’altra parte, invece, il calciatore aveva già raggiunto un accordo con i parigini. Quest’ultimi, gli assicureranno un contratto per i prossimi cinque anni a cifre molto notevoli.

Niente Skriniar per il Napoli: non rientrerà nell’operazione

Da diversi giorni, si sta parlando del possibile inserimento di Milan Skriniar all’interno della trattativa per Kvaratskhelia. In realtà, però, secondo il quotidiano non ci saranno contropartite a favore del Napoli. Quindi, nonostante l’apprezzamento del club azzurro nei confronti dello slovacco, quest’ultimo non giocherà alla Corte del Vesuvio.

Naturalmente, nel mercato non è mai detta l’ultima parola. Infatti, Antonio Conte stravede per il calciatore e accetterebbe volentieri un suo trasferimento a Napoli, ma il problema attuale resta l’ingaggio. Quest’ultimo, non rientra assolutamente nei “parametri” del club azzurro, motivo per il quale la situazione è al momento bloccata.

Inoltre, il primo nome per la difesa continua ad essere quello di Danilo. Quest’ultimo, ormai in rotta con la Juventus, sarebbe pronto ad unirsi al Napoli per i prossimi mesi e non solo. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti importanti.