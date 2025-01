“Infortunio al ginocchio”, il tecnico gela il Napoli: può saltare il colpo di mercato

Calcio Napoli ultimissime – L’annuncio del tecnico sull’infortunio può complicare i piani del mercato del club azzurro: attese ulteriori novità sull’infortunio al tendine del ginocchio.

Le ultimissime ore per il Napoli Calcio sono sicuramente molto frenetiche per un mercato che è entrato ormai nel vivo, considerando che si attendono i dettagli per la definizione del trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Si parla di un affare sui settanta milioni di euro, per cui potrebbero esserci ulteriori novità a stretto giro. Intanto, il Napoli è già al lavoro per assicurarsi la soluzione alle condizioni giuste per sostituire l’ex Dinamo Batumi.

Tanti i nomi accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis, ma le attenzioni sembrano essere quasi tutte riservate per Alejandro Garnacho: il giocatore del Manchester United pare essere la prima scelta di Antonio Conte, anche se al momento c’è ancora una distanza sostanziale tra la domanda e l’offerta. È plausibile pensare che le parti possano riaggiornarsi, soprattutto nel caso in cui dovesse esserci un’ulteriore accelerata per quanto concerne la cessione di Kvaratskhelia. Nelle scorse ore, inoltre, è spuntato anche il nome di Timo Werner (clicca qui per tutti i dettagli), anche se le parole rilasciate dal tecnico del Tottenham, Ante Postecoglou, rischiano di far saltare il tutto fin da subito.

Calciomercato SSC Napoli, Postecoglou: “Problema al tendine del ginocchio per Werner”

Timo Werner è uno dei nomi accostati alla SSC Napoli per il dopo Kvaratskhelia: l’attaccante è al Tottenham, in prestito dal Lipsia, ed è stato sondato dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna come possibile alternativa a Garnacho, per cui lo United continua a sparare alto.

Il tutto, però, potrebbe essere messo a rischio dall’infortunio patito in queste ultime ore dal tedesco, rivelato dal suo tecnico al Tottenham Ante Postecoglou:

“Timo Werner ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio e stiamo aspettando i risultati degli esami strumentali”.

In attesa di capire l’entità del problema, appare evidente che il problema potrebbe non essere banale: anche in caso di uno stop di qualche settimana, l’eventuale assalto del Napoli potrebbe essere a quel punto compromesso.

Ultime calcio Napoli, il punto della situazione sul post Kvara

Il Napoli è sul mercato per un’operazione certamente non semplice, ossia quella di sostituire un giocatore del calibro di Khvicha Kvaratskhelia, destinato ormai al Paris Saint Germain.

Considerando anche le ultime notizie che arrivano da Londra sulle condizioni di Werner, appare sempre più evidente che Garnacho sia la prima scelta da parte di Antonio Conte. È chiaro che la cifra richiesta dallo United pare essere ancora alta dal punto di vista del Napoli, che in queste ore si sta muovendo concretamente per assicurarsi anche l’ok da parte del giocatore, stando a quanto si è appreso nelle scorse ore dalla redazione di Sky Sport.