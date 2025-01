Calciomercato – Il lavoro del Napoli entra nel vivo dopo che è difatti chiusa, almeno virtualmente, l’operazione per il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Nel mirino Garnacho ma non solo.

In questi ultimi minuti è arrivata anche la conferma: Khvicha Kvaratskhelia viaggia sempre più spedito verso il Paris Saint Germain (qui i dettagli sulle cifre). Un colpo di scena di calciomercato che scombussola le dinamiche in casa Napoli, che ora dovrà guardarsi attorno per assicurarsi un sostituto che possa essere gradito al proprio tecnico Antonio Conte, che si è detto deluso da se stesso per non essere riuscito a convincere il georgiano a tapparsi le orecchie dalle sirene di mercato.

Ora, a quanto pare, questa caccia al nuovo acquisto sembra essersi già aperta: in giornata sono arrivate novità in merito a Garnacho, nome che sarebbe fortemente gradito allo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana e per cui c’è ancora una certa distanza con il Manchester United, che ha necessità di cedere ma che non intende comunque svendere il nazionale argentino. Spunta, inoltre, anche un’alternativa, eventualmente in prestito, nel mentre il club azzurro è in missione per cercare di capire i margini per chiudere eventualmente l’operazione Garnacho.

Calciomercato SSC Napoli, incontro a Barcellona con gli agenti di Garnacho

Il Napoli, rappresentato dal suo direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, è a Barcellona, a colloquio con l’entourage di Garnacho, obiettivo evidentemente numero uno per il post Kvara.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale scrive:

“Il direttore sportivo azzurro Manna è stato segnalato in serata a Barcellona, dove ha incontrato gli agenti di Garnacho per capire la fattibilità dell’operazione e la volontà del giocatore, oltre che le richieste di ingaggio. Lo United ha chiesto 70 milioni di sterline, considerati troppi dagli azzurri: la sensazione è che o si tratta a un prezzo diverso o il Napoli abbandona la pista”.

Ultime mercato Napoli, sondaggio anche per Timo Werner

Il Napoli dunque tenta di capire se ci sono i margini per affondare il colpo per Garnacho. Intanto, lo stesso Gianluca Di Marzio ha svelato un sondaggio per Timo Werner, calciatore che a questo punto finisce tra le varie alternative tenute d’occhio dal club del presidente Aurelio De Laurentiis per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.

Questo è, invece, quanto aggiunto dalla medesima fonte a proposito proprio di Werner:

“Ci sono stati dei contatti esplorativi per il giocatore tedesco, che in questa stagione si trova al Tottenham, in prestito dal Lipsia. Gli inglesi al momento hanno diversi indisponibili in vista della partita contro l’Arsenal in programma venerdì. Per questo motivo, il possibile affare si sbloccherebbe dopo il derby di Londra; a quel punto ci potrebbe essere il via libera”.

Nelle prossime ore è previsto l’ok definitivo alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia alla volta del Paris Saint Germain, ma intanto il Napoli è fortemente attivo per cercare di correre tempestivamente ai ripari.