Ultime Napoli calcio – L’esperto giornalista di calciomercato, Fabrizio Romano, svela ulteriori novità in merito alla trattativa tra il Paris Saint Germain e gli azzurri per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

Dire addio ai propri beniamini non è mai facile, soprattutto per una piazza calda e passionale come quella azzurra, malgrado siano molteplici gli addii nella storia recente che hanno provocato quantomeno una specie di risentimento all’interno della piazza. Le ultime novità riguardanti il calcio Napoli, a tal proposito, parlano di un Khvicha Kvaratskhelia, protagonista in azzurro e consacratosi a livelli altissimi all’ombra del Vesuvio, ormai lontano dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis. Dall’entourage non è mai arrivata l’apertura al rinnovo di contratto, questione che è andata ormai, difatti, a farsi benedire.

Soprattutto perché sono sempre più frequenti le voci di un possibile trasferimento del fuoriclasse georgiano al Paris Saint Germain, club che lo ha già tentato nel corso della scorsa estate. A dare gli ultimi aggiornamenti, in merito a quello che sono stati i contatti tra le due compagini, è stato l’autorevole esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che svela quello che è stato l’esito del summit tra il Napoli e il Paris Saint Germain, evidentemente sempre più vicini a trovare un accordo per un colpo che avrebbe, se confermato, davvero dell’incredibile, considerate le cifre in ballo ma anche le modalità del divorzio tra gli azzurri e l’ex Dinamo Batumi.

Ultime notizie calciomercato Napoli: ultim’ora da Romano su Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia si avvicina sempre più concretamente al Paris Saint Germain. A svelarlo, nella scia delle novità svelate già nelle ultime ore, è stato il giornalista Fabrizio Romano.

In un post apparso sul suo profilo X ufficiale, l’esperto di calciomercato ha avuto modo di spiegare che l’affare prosegue bene e che le parti sono sempre più vicine alla fumata bianca. Di seguito, quanto scritto da Romano nel post in questione:

“Oggi si è svolto l’incontro diretto tra il Paris Saint-Germain e il Napoli per l’operazione Kvaratskhelia. Come riportato la scorsa settimana, il PSG ha raggiunto un accordo totale con Kvara per un accordo quinquennale e le trattative sulla cifra stanno procedendo rapidamente. Colloqui positivi oggi, accordo ormai vicino tra i club”.

Lo stesso Fabrizio Romano ha poi aggiunto che le parti dovrebbero accordarsi per una cifra sugli ottanta milioni di euro, soglia ritenuta quella dichiarata grossomodo come obiettivo dal club azzurro.

Kvara – PSG: le ultime sul sostituto per gli azzurri

Per un campione che va, il Napoli è pronto a intervenire sul mercato per porre rimedio a un imprevisto che fino a qualche giorno fa sembrava davvero remoto. Il nome più caldo, in queste ore, è quello di Garnacho.

Quest’ultimo potrebbe lasciare il Manchester United, quest’ultimo bisognoso di nuovi incassi per far fronte alle problematiche legate al Fair Play Finanziario, ma secondo le novità diffuse in giornata resta ancora ampia la forbice tra i due club. Situazione da tenere d’occhio, soprattutto dal momento in cui Kvara è sempre più vicino al trasferimento al Paris Saint Germain.