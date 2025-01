Calcio Napoli Ultimissime – Presentata la prima offerta per Alejandro Garnacho, arriva la risposta del Manchester United: i prossimi sviluppi nella trattativa

Per il calcio Napoli ultimissime arrivano sulla trattativa che potrebbe portare ad Alejandro Garnacho. Mentre il direttore sportivo Giovanni Manna è in volo verso Nizza per discutere dell’uscita di Khvicha Kvaratskhelia con l’entourage del Paris Saint Germain, gli stessi dirigenti partenopei avrebbero presentato la prima offerta ufficiale al Manchester United per l’argentino, identificato come il sostituto del 77 georgiano.

Colloqui intensi, per quello che nella giornata di ieri si è trasformato da un rumor, ad una pista sempre più concreta che potrebbero percorrere gli azzurri in questi giorni. L’intenzione è di dare un’accelerata alle due trattative, sia in uscita, che in entrata, per far sì di chiuderle entro una settimana. Questo permetterebbe ad Antonio Conte di poter lavorare con il suo nuovo esterno il prima possibile.

Napoli, ecco la prima offerta per Garnacho: le cifre

Secondo quanto riferito proprio in questi minuti da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, il Napoli avrebbe appunto presentato la prima offerta ufficiale al Manchester United. Da ieri vi abbiamo riportato diversi focus su Alejandro Garnacho e ora gli azzurri sembrano voler fare proprio sul serio, come riportato dal collega sul proprio account X.

“Garnacho, esclusiva di Michele Criscitiello di ieri mattina: il Napoli è già arrivato a 45 milioni di euro, bonus compresi. La richiesta è superiore ai 60 milioni di sterline, ma può scendere. Per Conte il classe 2004 è primo della lista per distacco, le altre sarebbero alternative. Anche la Juventus ci ha pensato, ma per giugno”.

Appare chiaro, dunque, che il Napoli abbia presentato la stessa cifra che il PSG ha offerto per Kvara. Entrambe le parti, però, non sarebbero state accontentate. Nel momento in cui i parigini aumenteranno l’investimento per il georgiano, arrivando almeno a 75 milioni, a quel punto anche i partenopei si adegueranno alle richieste dei Red Devils, che potrebbero arrivare ad un punto di incontro tra la prima offerta e la cifra sperata.