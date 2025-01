Ultimissime Napoli – Giovanni Manna è volato a Nizza per trattare la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain: tutti i dettagli

Per le ultimissime Napoli, arrivano importanti novità sul futuro di Kvaratskhelia: Giovanni Manna sarebbe appena volato verso Nizza per trattare l’uscita dell’attaccante georgiano. Come annunciato nelle scorse ore, questi prossimi 3 giorni potrebbero essere decisivi per l’addio del numero 77 dalla squadra partenopea. Un fulmine a ciel sereno, che sta per diventare ufficiale.

Prima di arrivare alla fumata bianca, però, bisognerà far sì che il Napoli trovi l’accordo economico con il Paris Saint Germain, che al momento non c’è stato. La prima offerta del club francese è stata di 45 milioni di euro, ritenuti insufficienti dalla squadra del patron Aurelio De Laurentiis. Ecco, quindi, che il direttore sportivo Manna si è messo subito in azione.

Kvaratskhelia verso il PSG, Manna vola per trattare: le ultime

Secondo quanto riferito proprio in questi minuti dal collega Marco Azzi di Repubblica, il direttore sportivo del Napoli sarebbe partito alla volta di Nizza per trattare con gli intermediari del PSG, con l’obiettivo di trovare un punto di incontro tra domanda e offerta.

La richiesta degli azzurri non scenderà al di sotto degli 75 milioni di euro, tutti cash e senza contropartite. De Laurentiis, dall’America, sta seguendo la vicenda e parte con una richiesta di 90 milioni. Non si accetteranno ulteriori sconti per liberare uno dei calciatori più forti della rosa, nonché sotto contratto fino al 2027. In un periodo così cruciale della stagione, certi tipi di cessioni vanno ancor più ponderate.