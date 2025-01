Ultime Calcio Napoli – Il club azzurro è pronto a piazzare un nuovo colpo. Il profilo nel mirino milita attualmente in Serie A.

Il mercato di gennaio ha già presentato tante sorprese. Una della società più attive è senza dubbio il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale è impegnato tra acquisiti e sopratutto cessioni di lusso. Naturalmente, quando si parla di addii, si fa rifermento a Khvicha Kvaratskhelia e alla sua volontà di lasciare la Campania. Dopo esser diventato l’idolo dei tifosi, il georgiano ha chiesto la cessione “costringendo” il DS Manna a trovare un degno sostituto. Nelle ultime ore, un noto profilo avrebbe catturato l’attenzione del dirigente.

Ndoye nel mirino del Napoli: la reazione del Bologna

Il Napoli è a caccia di un esterno per rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è ad un passo dal PSG, motivo per il quale il DS Manna starebbe cercando un nuova pedina per completare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” nelle ultime ore l’attenzione sarebbe ricaduta su Dan Ndoye, attualmente in forza al Bologna.

Il calciatore piace molto al club azzurro, ma ad oggi è una pedina inamovibile per Vincenzo Italiano. Non a caso, il Bologna non avrebbe alcuna intenzione di cedere lo svizzero. Di seguito l’analisi riportata dal quotidiano sulla trattativa.

“Per quel che riguarda Ndoye, la storia è differente: la valutazione si aggira intorno ai 25 milioni, ma il Napoli vorrebbe infilare nell’operazione ancheNgonge, esterno per esterno, a caccia di spazio senza trovarlo nell’ultimo periodo. Con e senza Kvara. Il Bologna, dicevamo, s’è chiuso a riccio. Fa muro, respinge al mittente la corte. Calma e sangue freddo”.

Ngonge in uscita dal Napoli: l’idea

Il Napoli è alle prese con il mercato in entrata, ma al tempo stesso si continua a lavorare anche sulle cessioni. Ad oggi, infatti, in rosa sono presenti alcuni “esuberi” che potrebbero trovare uno spazio maggiore altrove. Secondo il quotidiano sopracitato, il club azzurro starebbe pensando di inserire Cyril Ngonge nella trattativa che porta a Dan Ndoye.

La missione sarà tutt’altro che semplice, vista la volontà (fin qui) inamovibile del Bologna. D’altra parte, però, il calciatore azzurro fatica a trovare spazio nello scacchiere di Antonio Conte, motivo per il quale è da considerare in uscita in questa sessione di calciomercato.

Non a caso, Ngonge in questa prima parte di stagione ha collezionato solo sette presenze in Serie A. Ciò dimostra le difficoltà del calciatore belga, il quale potrebbe tornare ad esser protagonista grazie alla cessione. Per ora, il Bologna fa muro ma nelle prossime ore le cose potrebbero cambiare, favorendo così anche il classe 2000 di proprietà del Napoli.