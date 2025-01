Napoli Calcio Ultimissime – Il club azzurro è chiamato ad intervenire sul mercato. Nelle ultime ore, è stata presa una decisione importante riguardante Federico Chiesa.

Sono giorni molto importanti in casa Napoli. La cessione (ormai sempre più probabile) di Khvicha Kvaratskhelia costringe il DS Manna ad ingaggiare un nuovo esterno. Infatti, l’obiettivo primario è quello di rinforzare il reparto offensivo, visto l’addio improvviso del georgiano. Uno dei nomi presi in considerazione è senza dubbio quello di Federico Chiesa. Proprio in questo senso, la dirigenza partenopea avrebbe preso una decisione definitiva.

Contatti con il Liverpool per Chiesa: la decisione

Il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare Federico Chiesa. Come riportato da “Il Mattino” il calciatore italiano resta un obiettivo molto importante per il club, ancor più dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Non a caso, l’ex Juventus potrebbe diventare proprio l’erede del georgiano, anche se la trattativa con il Liverpool sarà tutt’altro che semplice.

Al momento, si starebbe lavorando per un prestito fino al termine della stagione così da permettere al giocatore di avere maggior spazio a disposizione. Secondo il quotidiano, la trattativa tra Napoli e Liverpool sarebbe già in fase avanzata. In caso di arrivo, si tratterebbe certamente di un rinforzo importante anche se l’italiano è apparso spesso fuori condizione durante i primi mesi in Inghilterra.

Ciò nonostante, però, le qualità di Federico Chiesa sono note. Ancor più, il Napoli potrebbe “giocare” proprio sulla voglia di riscatto del giocatore, il quale ha lasciato l’Italia dopo un rapporto deteriorato con la Juventus. Nelle prossime ore sarà importante monitorare l’affare, ma l’esterno continua ad essere un obiettivo azzurro.