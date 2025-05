De Bruyne al Napoli, visti appartamenti a Posillipo: la scelta della moglie

Sul possibile approdo di Kevin De Bruyne al Napoli bisogna segnalare un importante retroscena.

In questi ultimi giorni, di fatto, in casa Napoli non si sta parlando solo della prossima gara di campionato contro il Genoa, ma anche di calciomercato. La ‘colpa’ è del tentativo del club partenopeo per Kevin De Bruyne.

Il calciatore del Manchester City, infatti, ha avuto dei contatti con il Napoli, visto che dal prossimo 1 luglio sarà un giocatore svincolato. La moglie sarebbe stata anche già in città per vedere da vicino alcuni appartamenti. Proprio su quest’ultimo aspetto bisogna registrare un importante retroscena.

De Bryune, alla moglie non sono piaciuti gli appartamenti visti a Posillipo: ecco le ultime novità

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Marte’, infatti, alla consorte di De Bruyne non sarebbero piaciute le case viste a Posillipo. La famiglia De Bryune, di fatto, avrebbero l’esigenza di vivere in appartamenti più moderni.

Loro, infatti, sono abituati a vivere in ‘mega villoni’ e con tanto spazio, cosa difficilmente da trovare nel centro di Napoli. Nelle prossime settimane, dunque, un membro della famiglia (o forse un collaboratore) tornerà in città per visionare altre opportunità.