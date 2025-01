Napoli Calcio – Ultimissime: l’agente di Leonardo Spinazzola ha annunciato il futuro del terzino. Le dichiarazioni ufficiali del procuratore

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano sul fronte mercato e a fornirle è stato il procuratore di Leonardo Spinazzola ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Davide Lippi, figlio del noto ex allenatore ed ex commissario tecnico della nazionale, ha spiegato cosa succederà a gennaio con il suo assistito. Il terzino è finito al centro di numerose voci, specie nelle scorse settimane, in cui sembrava sempre più probabile un suo addio.

L’infortunio di Kvaratskhelia e Politano e subito dopo quello di Olivera, hanno spinto Antonio Conte a rischierarlo in campo. L’ex Juve e Roma ha giocato sia come ala che come terzino, non sfigurando e riconquistando la fiducia dell’allenatore. Una risposta importante ad una delle poche occasioni per brillare. Le due prestazioni hanno così allontanato il mercato, sul quale ha voluto fare chiarezza l’agente.

Spinazzola, la verità sul suo futuro: parla l’agente

Nel corso della diretta odierna di radio Kiss Kiss, il procuratore di Leonardo Spinazzola, ha parlato proprio di quanto avvenuto in queste settimane, non smentendo quelli che sono stati i rumors iniziati a circolare già a dicembre e che lo volevano vicino alla Fiorentina:

“Quando un giocatore importante come Leo trova meno spazio è normale che non è contento ed è normale si alimentino le voci di mercato. Normale anche che certe squadre si facciano avanti, lui però non ha mai messo in discussione il fatto di restare a Napoli. Se uno non gioca ci sta non essere contenti e ci sta che si possano fare delle valutazioni“.

Il procuratore ha quindi aggiunto subito dopo:

“Mercato? Io sono l’agente di Leonardo e sono sempre aperto ad ascoltare le situazioni. Non ho il diritto nè di mettere nè di togliere dal mercato un mio calciatore, questo spetta alla società. Spinazzola ha un contratto col Napoli e il suo futuro verrà valutato dalla società“. “Quando vedo uno come Spinazzola che sorride vuol dire che la risposta è arrivata. Il mister lo sta utilizzando, si sente di nuovo partecipe del progetto, poi il nostro lavoro lo facciamo fino al 1 febbraio”.

Dalla visita al murale di Maradona al lavoro di Conte e Manna

Infine, Davide Lippi, nel corso della sua intervista in radio, ha concluso:

“Leonardo al murale di Maradona? Ci volevo andare anche io oggi, non ci sono mai stato, ma so che lui era molto emozionato”.