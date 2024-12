Napoli, incastro di mercato: fuori Spinazzola e pronto il colpo a gennaio, le ultime di Sky

Un incastro di mercato che potrebbe fare gola al Napoli di Antonio Conte: ad uscire Leonardo Spinazzola, già sarebbe pronta l’alternativa.

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato. Il Napoli si prepara a tenere gli occhi aperti per cogliere quelle che potrebbe essere delle occasioni ghiotte per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Da capire, ovviamente, dove il club vorrà agire prioritariamente, quali reparti necessitano ad oggi di un intervento maggiore.

La difesa resta ovviamente sotto stretta osservazione, considerando che Juan Jesus e Rafa Marin restano calciatori che ad oggi non hanno convinto la piazza e sui quali Antonio Conte sta facendo delle attente valutazioni.

Un’altra questione che si è aperta proprio col passare delle settimane è quella legata agli esterni: nell’organico azzurro c’è un calciatore come Leonardo Spinazzola che ha trovato poco spazio e che nei mesi scorsi è arrivato all’ombra del Vesuvio con premesse decisamente diverse.

Napoli, via Spinazzola? Pronta l’alternativa

Il cambio modulo, però, ha evidentemente cambiato anche le carte in tavola, visto che Spinazzola sarebbe arrivato in azzurro per agire come quinto. Ecco perchè la sua partenza anche a gennaio potrebbe verificarsi senza troppe sorprese, con Giovanni Manna già pronto ad andare su un’alternativa più che valida.

Cristiano Biraghi in questo momento sembra essere finito fuori dalle gerarchie di Palladino, e cosi la strada verso Napoli potrebbe rappresenta una soluzione ideale anche per il giocatore della viola. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ne ha parlato nel corso del suo editoriale per TMW.

“Biraghi potrebbe tornare a lavorare con Conte, a Napoli. Visto che a Napoli si sta valutando insieme a Spinazzola l’opportunità di cambiare. Arrivato per giocare come quinto, il Napoli ha cambiato atteggiamento tattico e gli spazi ora sono molti meno. E così potrebbe davvero verificarsi l’incastro”.